امام جمعه کوهدشت: نماز، دیوار ستبر بین انسان و گناه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جشنواره استانی پوستر و تصویرسازی نماز با حضور میثم محتشم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، هنرمندان شرکت‌کننده در جشنواره و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری، در شهرستان کوهدشت برگزار شد.

امام جمعه کوهدشت روز یکشنبه در این مراسم در آغاز سخنان خود با تقدیر از مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، انتصاب ایشان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این تغییر، موجب توجه ویژه به عرصه فرهنگ و هنر در منطقه کوهدشت شود.

نماز؛ سر همه عبادات و اساس پذیرش اعمال

حجت‌الاسلام سپهوند در بخش اصلی سخنان خود، با اشاره به حدیثی از حضرت معصومه (س)، تصریح کرد: نماز سر همه عبادات است و اگر نماز انسان پذیرفته شود، سایر اعمال نیز مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر نماز پذیرفته نشود، دیگر اعمال نیز پذیرفته نخواهند شد.

وی افزود: انسانی که سر ندارد، روح و ارزش ندارد. نماز همان نقش سر را برای اعمال ما ایفا می‌کند و همه زیبایی‌ها، خدمت‌ها و هنرمندی‌ها باید با نماز به بندگی خدا پیوند خورند.

نماز؛ دیوار ستبر بین انسان و گناه

حجت‌الاسلام سپهوند با تأکید بر این که نماز تنها یک تکلیف اخروی نیست، اظهار داشت: نماز دیوار ستبر و بلندی بین انسان و گناه ایجاد می‌کند و چارچوبی برای شخصیت معنوی انسان می‌سازد.

وی آرامش را یکی از برکات دنیوی نماز خواند و ادامه داد: در دنیای پراضطراب امروز، که با وجود پیشرفت‌های فناوری، دغدغه آرامش همچنان پابرجاست، نماز با ایجاد ارتباط با خدا، به انسان آرامش، نشاط، امید و ارزش می‌بخشد.

تقدیر از آثار هنری جشنواره و اهمیت نقش هنر در ترویج نماز

امام جمعه کوهدشت در پایان از همه آثار هنری ارائه‌شده در جشنواره پوستر نماز تقدیر کرد و گفت: از این تصویرها و کارهای هنری استقبال می‌کنیم و افتخار می‌کنیم. امیدواریم هنرمندان همیشه در عرصه‌های ترویج نماز، از جمله با قلم، بیان و نقش‌آفرینی هنری فعال و حاضر باشند.

انتقال پیام معنوی نماز با زبان هنر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هم در این مراسم با قدردانی از همراهی دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان جشنواره اظهار داشت: امروز در کنار یکدیگر گرد هم آمده‌ایم تا هم‌زمان با جشن هنر و خلاقیت، پیام عمیق و معنوی نماز را با زبان تصویر و هنرهای تجسمی به مخاطبان منتقل کنیم.

وی افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه و اهمیت نماز در زندگی فردی و اجتماعی است و تلاش شده است تا از ظرفیت هنر برای نمایش عمق ارتباط معنوی انسان با خداوند متعال بهره گرفته شود.

آثار تأثیرگذار با مضامین دینی و هنری

محتشم با اشاره به جایگاه نماز در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی خاطرنشان کرد: آثار خلق‌شده در این رویداد، هم از منظر هنری و هم از حیث پیام‌رسانی معنوی، بسیار تأثیرگذار بوده‌اند و هنرمندان توانسته‌اند مفاهیم روحانی و معنوی نماز را به شکلی خلاقانه و ماندگار به تصویر بکشند.

ترویج فرهنگ نماز با بهره‌گیری از هنرهای تجسمی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش مؤثری در ترویج فرهنگ نماز، تعمیق باورهای دینی و استفاده از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم معنوی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط عمیق‌تر نسل جوان با ارزش‌های دینی شود.

گفتنی است جشنواره استانی پوستر و تصویرسازی نماز با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز و بهره‌گیری از هنرهای تجسمی در انتقال مفاهیم دینی، با استقبال هنرمندان استان لرستان برگزار شد و آثار منتخب آن در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفت.