مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشینه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می یابد.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان طی این مدت بین ۱۶ و پنج درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی همچنین به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان اشاره کرد و گفت: بیشترین میانگین بارندگی تا ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۱۹ بهمن در ایستگاه اسلام اباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر با میانگین ۲۵ میلیمتر، پادنا علیا سمیرم و مرکز فریدونشهر ۱۳.۵ میلیمتر و گلپایگان ۶.۵ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی با تداوم فعالیت سامانه ناپایدار تا فردا ناپایداری‌ها به‌صورت افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید، بارش برف و باران، مه آلودگی و کولاک برف در گردنه‌ها مورد انتظار است.