امام جمعه گناوه:حضور مردم درراهپیمایی ۲۲بهمن توطئه دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن ،با گرامیداشت دهه مبارک فجر و تقارن آن با میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر (عج) ، اظهار کرد: دهه فجر یادآور دستاوردهای انقلاب اسلامی و فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی، به‌ویژه برای نسل جوان است.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی مانند همه پدیده های جهان دارای «علت محدثه» و «علت مبقیه» است، افزود: مردم این انقلاب را به وجود آوردند و مردم نیز نگهدارنده آن هستند و در طول بیش از چهار دهه گذشته، حضور آگاهانه و به‌موقع مردم نقش بی نظیر و بازدارنده‌ای در برابر همه توطئه‌های دشمنان داشته است و این دسیسه ها را خنثی کرده است.

وی اضافه کرد:انقلاب اسلامی هم در پیدایش و هم در بقا متکی به مردم بوده و هر جا حضور مردم پررنگ بوده، توطئه‌های دشمنان خنثی شده است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمنان با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و روانی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مسئولان، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و بازگو کردن واقعیت‌های تاریخی، به‌ویژه ظلم و تاریکی دوران پهلوی است تا نسل جوان دچار تحریف و فریب تبلیغات دشمن نشود.

امام جمعه گناوه با اشاره به ضرورت جهاد تبیین اظهار کرد: یکی از ضعف‌های جدی، ناتوانی در بازگویی صحیح اهداف و دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی و نیز تبیین تاریخ تاریک و ظلمانی رژیم پهلوی برای جوانان بوده است و همین مسئله زمینه تأثیرگذاری تبلیغات مسموم دشمن در فضای رسانه‌ای و مجازی را فراهم کرده است.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با بیان اینکه دشمنان انقلاب هیچ‌گاه از توطئه علیه ملت ایران و نظام اسلامی دست برنداشته‌اند، تصریح کرد: امروز ما با افتخار سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم و تبیین دستاوردهای این نظام وظیفه همه ما است.

وی حضور مسئولان در صحنه و همراهی با مردم را عامل دلگرمی جامعه دانست و گفت: حضور مسئولان در صف اول برنامه ها و مناسبت‌های ملی،مردمی، انقلابی و مذهبی، مایه دلگرمی مردم است و بنابراین همه مدیران باید با شجاعت، صلابت و بدون هراس از جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن، در میدان باشند.

امام جمعه گناوه گفت: یوم الله 22 بهمن یکی از یوم الله های بی نظیر وبرگ زرینی در تاریخ باشکوه انقلاب اسلامی است.

وی یادآور شد: حضور هوشمندانه و مقتدرانه مردم در مقاطع مختلف، از جمله در یوم‌الله‌های ماندگار ، همواره نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده و راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز نمایش اقتدار، بصیرت و وفاداری ملت به انقلاب و نظام خواهد بود.

امام جمعه گناوه همچنین بر لزوم نظم، انسجام و اطلاع‌رسانی دقیق در برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی مناسب، استفاده از نیروهای انتظامات مشخص و مدیریت صحیح مسیر و امکانات، نقش مهمی در به تصویر کشیدن حضور باشکوه مردم و انتقال پیام انقلاب دارد.

رکنی‌حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم ایران ثابت کرده‌اند که با نقدها و گلایه‌ها، هرگز از انقلاب، نظام و رهبری جدا نخواهند شد و حضور گسترده در یوم‌الله ۲۲ بهمن، بار دیگر اقتدار ملت ایران را به رخ دشمنان خواهد کشید.

وی در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: حضور پرشور مردم در این روز تاریخی، بار دیگر پیام ایستادگی ملت ایران و پایبندی آنان به انقلاب، نظام و ولایت را به دشمنان مخابره خواهد کرد.