۱۲ روستا بازار در استان ایلام ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله اسکندری ظهر یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج)، بر نقش محوری رسانه‌ها در بازتاب عملکرد سازمان‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی بازوی توانمند وزارت جهاد کشاورزی و پل ارتباطی بین روستاییان و دولت است، گفت: از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۳۴۲، مأموریت اصلی ما متولی‌گری و خدمت‌رسانی به روستاییان و عشایر بوده است؛ در دوران دفاع مقدس، این سازمان نقش بی‌بدیلی در توزیع کالاهای اساسی ایفا کرد.

اسکندری با اشاره به تغییر مأموریت سازمان پس از جنگ و متناسب با نیازهای جدید روستاییان، از اجرای طرح ملی «روستابازار» به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این نهاد نام برد و افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات نوین به روستاییان و با مصوبه وزارت جهاد کشاورزی و کشور در حال اجراست که در فاز اول کشوری بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ روستابازار پیش‌بینی شده است.

وی در تشریح عملکرد استان ایلام در این طرح بیان کرد: در فاز نخست، ۸ روستابازار در ۴ شهرستان و در فاز دوم نیز ۴ روستابازار در ۴ شهرستان دیگر ایجاد شده یا در دست بهره‌برداری است؛ به عنوان نمونه، یک روستابازار با ۶ غرفه در آبدانان و پروژه‌های مشابهی در مهران و دهلران اجرا شده است.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام هدف اصلی از ایجاد روستابازارها را «حذف واسطه و افزایش درآمد روستاییان» دانست و تصریح کرد: در این بازارها، محصولات تولیدی روستاییان از جمله محصولات دامی مانند شیر، پنیر و دوغ، صنایع دستی مانند قالی و گلیم، سبزیجات، حبوبات و نیز کالاهای اساسی یارانه‌ای مانند برنج، بدون واسطه و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

اسکندری در ادامه به تشریح گستره شبکه تعاونی‌های روستایی در استان پرداخت و گفت: ما با ۲۴۸ تشکل شامل ۴۲ شرکت روستایی، ۱۲۵ شرکت کشاورزی، ۵ اتحادیه استانی، ۴ شرکت کشت و صنعت و ۳۹ تشکل دیگر در ارتباط مستقیم هستیم و از طریق آن‌ها به روستاییان و عشایر خدمت می‌کنیم.

وی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته سازمان افزود: خرید تضمینی و توافقی بیش از ۲۵ هزار تن گندم، توزیع نزدیک به ۱۷.۷ میلیون لیتر مواد سوختی، توزیع حدود پنج تن آرد روستایی و عشایری، توزیع بیش از ۱۸ هزار لیتر سموم شیمیایی و صدور ۵۲ مجوز برای صنوف و تشکل‌ها بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام در پایان با درخواست از رسانه‌ها برای بازتاب گسترده خدمات این سازمان، خطاب به روستاییان گفت: هرگونه مشارکت و خرید از شبکه تعاونی‌های ما، به شکل مستقیم و از طریق سود سهام و تخفیفات، به خود اعضا بازمی‌گردد؛ در این راستا ما آماده‌ایم تا با همکاری بیشتر، خدمات خود را گسترش دهیم و نقش مؤثرتری در رونق تولید و بهبود معیشت روستاییان داشته باشیم.