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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

۱۲ روستا بازار در استان ایلام ایجاد شد

۱۲ روستا بازار در استان ایلام ایجاد شد

ایلام - مدیر تعاون روستایی استان ایلام گفت: با هدف درآمد پایدار، ۱۲ روستا بازار در استان ایلام ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله اسکندری ظهر یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج)، بر نقش محوری رسانه‌ها در بازتاب عملکرد سازمان‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی بازوی توانمند وزارت جهاد کشاورزی و پل ارتباطی بین روستاییان و دولت است، گفت: از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۳۴۲، مأموریت اصلی ما متولی‌گری و خدمت‌رسانی به روستاییان و عشایر بوده است؛ در دوران دفاع مقدس، این سازمان نقش بی‌بدیلی در توزیع کالاهای اساسی ایفا کرد.

اسکندری با اشاره به تغییر مأموریت سازمان پس از جنگ و متناسب با نیازهای جدید روستاییان، از اجرای طرح ملی «روستابازار» به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این نهاد نام برد و افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات نوین به روستاییان و با مصوبه وزارت جهاد کشاورزی و کشور در حال اجراست که در فاز اول کشوری بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ روستابازار پیش‌بینی شده است.

وی در تشریح عملکرد استان ایلام در این طرح بیان کرد: در فاز نخست، ۸ روستابازار در ۴ شهرستان و در فاز دوم نیز ۴ روستابازار در ۴ شهرستان دیگر ایجاد شده یا در دست بهره‌برداری است؛ به عنوان نمونه، یک روستابازار با ۶ غرفه در آبدانان و پروژه‌های مشابهی در مهران و دهلران اجرا شده است.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام هدف اصلی از ایجاد روستابازارها را «حذف واسطه و افزایش درآمد روستاییان» دانست و تصریح کرد: در این بازارها، محصولات تولیدی روستاییان از جمله محصولات دامی مانند شیر، پنیر و دوغ، صنایع دستی مانند قالی و گلیم، سبزیجات، حبوبات و نیز کالاهای اساسی یارانه‌ای مانند برنج، بدون واسطه و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

اسکندری در ادامه به تشریح گستره شبکه تعاونی‌های روستایی در استان پرداخت و گفت: ما با ۲۴۸ تشکل شامل ۴۲ شرکت روستایی، ۱۲۵ شرکت کشاورزی، ۵ اتحادیه استانی، ۴ شرکت کشت و صنعت و ۳۹ تشکل دیگر در ارتباط مستقیم هستیم و از طریق آن‌ها به روستاییان و عشایر خدمت می‌کنیم.

وی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته سازمان افزود: خرید تضمینی و توافقی بیش از ۲۵ هزار تن گندم، توزیع نزدیک به ۱۷.۷ میلیون لیتر مواد سوختی، توزیع حدود پنج تن آرد روستایی و عشایری، توزیع بیش از ۱۸ هزار لیتر سموم شیمیایی و صدور ۵۲ مجوز برای صنوف و تشکل‌ها بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام در پایان با درخواست از رسانه‌ها برای بازتاب گسترده خدمات این سازمان، خطاب به روستاییان گفت: هرگونه مشارکت و خرید از شبکه تعاونی‌های ما، به شکل مستقیم و از طریق سود سهام و تخفیفات، به خود اعضا بازمی‌گردد؛ در این راستا ما آماده‌ایم تا با همکاری بیشتر، خدمات خود را گسترش دهیم و نقش مؤثرتری در رونق تولید و بهبود معیشت روستاییان داشته باشیم.

کد مطلب 6743205

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