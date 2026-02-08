افتتاح ۷۹۷ پروژه عمرانی و خدماتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان گفت: در جریان این سفر، ۳۱ پروژه اولویت‌دار در شش حوزه راه و راه‌آهن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، ورزش و جوانان و سایر بخش‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی افزود: در حوزه اقتصادی نیز حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که می‌تواند زمینه‌ساز جهش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تشریح برنامه‌های عمرانی دهه فجر امسال گفت: در مجموع ۷۹۷ پروژه در سطح ۱۲ شهرستان پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۶۸۰ پروژه با اعتباری بیش از ۷.۳ همت آماده بهره‌برداری است و ۱۱۷ پروژه نیز با اعتباری نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد رویکرد دولت صرفاً اعلام پروژه نیست، بلکه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و آغاز پروژه‌های هدفمند برای ساخت آینده استان در دستور کار قرار دارد.

مردانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: مردم چهارمحال و بختیاری با رفتار مسئولانه و هوشمندانه، صف خود را از حاشیه‌سازان جدا کردند و اجازه ندادند آرامش و انسجام اجتماعی آسیب ببیند.

وی افزود: همراهی اصناف و فعالان اقتصادی در حفظ ثبات بازار و آرامش روانی جامعه، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه «مردم نعمت هستند» گفت: این نظام با حضور و رضایت مردم شکل گرفته و استمرار آن نیز به پشتوانه همین مردم است مسئولان باید قدردان این امانت گران‌بها باشند و برای تأمین حقوق شهروندی و بهبود کیفیت زندگی مردم، با کار و تلاش مضاعف گام بردارند.