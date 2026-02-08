به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر یک شنبه در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با تبریک ایامالله دهه فجر و نیمه شعبان اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری همواره در عرصههای مختلف اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افتتاح ۶۹ پروژه آموزشی در استان گفت: بخش مهمی از این پروژهها امروز بهصورت همزمان به بهرهبرداری رسید. همچنین استانداردسازی سامانههای گرمایشی مدارس کشور از این استان و در قالب ۲۴ کلاس درس آغاز شد.
وی از تلاشهای مدیرکل نوسازی مدارس و همکاران فرهنگی استان قدردانی کرد و افزود: موفقیتهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی استان چشمگیر و قابل توجه است.
کاظمی در ادامه جراحی اقتصادی دولت را اقدامی شجاعانه دانست و تصریح کرد: این بخش از اقتصاد سالها محل بروز فساد، احتکار، تورم و رانت بود و کشور را به مرز بحران میکشاند. دولت با وجود سختیها تصمیمی گرفت که سالها آرزوی دولتهای مختلف بود اما امکان اجرای آن فراهم نمیشد.
وی تأکید کرد: اگرچه این تصمیمات در کوتاهمدت دشواریهایی ایجاد کرد، اما ثبات اقتصادی و امنیتی حاصل از آن در آینده شرایط بهتری برای مردم رقم خواهد زد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: همه ما وظیفه داریم با اطلاعرسانی صحیح، واقعیتهای این تصمیمات را برای خانوادهها و جامعه تبیین کنیم.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنیهای گسترده علیه ملت ایران ریشه در پیروزی انقلاب اسلامی دارد؛ انقلابی که به گفته او «۲۵۰۰ سال سلطنت، ظلم، بیعدالتی و وابستگی به غرب را فرو ریخت» و همین موضوع موجب شکلگیری کینهای عمیق در میان قدرتهای غربی و رژیم صهیونیستی شده است.
وی افزود: این کشورها از فروپاشی نظام پهلوی ضربهای سنگین خوردند و به همین دلیل تلاشهای مختلفی برای تضعیف جمهوری اسلامی انجام دادند، اما هر بار با شکست مواجه شدند.
کاظمی با اشاره به جنگ تحمیلی و حوادث پس از آن گفت: در حالی که بسیاری از کشورها دچار فروپاشی شدند، جمهوری اسلامی ایران با سربلندی ایستاد و این موضوع برای دشمنان قابل تحمل نیست.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شکلگیری جریان مقاومت در منطقه اظهار داشت: بیداری ملتها، شکلگیری حزبالله لبنان، تحولات یمن و تغییر رویکرد مردم برخی کشورهای منطقه نسبت به ایران، از جمله مسائلی است که به گفته او «برای دشمنان سنگین و غیرقابل پذیرش» بوده است.
کاظمی ادامه داد: ایران در آستانه یک جهش بزرگ در حوزههای مختلف قرار دارد و این پیشرفتها در عرصههای نظامی، موشکی، هستهای و علمی برای قدرتهای جهانی قابل تحمل نیست.
وی گفت: موفقیتهای دانشمندان و دانشآموزان ایرانی در عرصههای بینالمللی نیز بر حساسیت دشمنان افزوده است.
کاظمی با اشاره به فشارهای آمریکا گفت: امروز آمریکا ایران را تحت فشار قرار میدهد تا کشور را به مذاکره یا عقبنشینی وادار کند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارهای اقتصادی، مقتدرانه بر مواضع خود ایستاده است. به گفته او، این ایستادگی برای قدرتهای جهانی «دردآور و غیرقابل تحمل» است.
کاظمی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر اظهار داشت: مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم دادند تا یک حادثه سنگین علیه مردم رقم بخورد. وی گفت: این اتفاق همزمان با برخی اعتراضات مردمی رخ داد، اما به محض روشن شدن ابعاد توطئه، مردم صف خود را از دشمن جدا کردند.
وی تأکید کرد: مردم آگاه و بیدار ایران در ۲۲ بهمن با حضور گسترده و باشکوه خود، پاسخ محکمی به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند داد.
کاظمی افزود: اگر دشمن تصور اقدام نظامی داشته باشد، تجربههای گذشته برایش تکرار خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش جوانان گفت: جوانان امروز همان جوانان دوران دفاع مقدس هستند و آمادگی و ایمان آنان در صحنههای مختلف قابل مشاهده است.
وی با اشاره به حضور گسترده نوجوانان در مراسم اعتکاف افزود: از میان ۱۲ هزار مسجدی که برای اعتکاف فعال بودند، ۶۵۰۰ مسجد ویژه دانشآموزان بود و این نشاندهنده روحیه بالای نسل جدید است.
نظر شما