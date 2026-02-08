عتباتی: انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی شامگاه یکشنبه در جشن انقلاب با تبریک چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی که در دنیا بی نظیر و بی مانند است از آن جهت که از دل مردم و با رهبری مجتهد و مرجع تقلید با توسل به مبانی دینی به پیروزی رساندند، باید صیانت شود.

وی گفت: در طول چهل و هفت سال پر برکت نهال انقلاب را آبیاری و به درخت تنومندی تبدیل کردند ادای احترام نمود و گفت که خدا را شاکریم که هدایت کشتی انقلاب به دست ابر مردی است که در کوران حوادث آن را به دست صاحب اصلی آن، صاحب عصر و زمان، مهدی موعود (ع) پیش می برد.



رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت امنیت و نقش تاثیرگذار دستگاه قضایی در تامین امنیت گفت: امنیت مانند هوایی است که برای حیات جامعه بشری لازم است و تشکیلات قضایی نقش پر رنگی در تامین، ارتقاء و حفظ امنیت در تمامی سطوح دارد و اقدامات بی نظیر و بی بدیلی در کنار مجموعه های امنیتی، نظامی و انتظامی و با همراهی مردم آگاه و بصیر رقم زده است.



وی افزود: امروز تمام کفر و شیطان با همه امکانات و تجهیزات رسانه ای و نظامی خود برای ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت روانی مردم در مقابل این کشور مقدس صف آرایی کرده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی عنوان کرد: مردم با ایمان و عاشورایی و شکست ناپذیر این مرز و بوم مقدس با رهبری فرماندهی معنوی، مذهبی و مقتدر در مقابل این دشمنان ایستاده اند و به یقین به مانند سایر عرصه ها پیروز این میدان جبهه ایمان می باشد چراکه این وعده حق الهی است و به مانند همیشه دشمان باز در محاسبات خود دچار اشتباه شده اند.

عتباتی در ادامه گفت: انقلاب مقدس اسلامی و دستاوردهای آن حاصل خون های انسان های شریفی است و امروز در دست ما امانت است و بر همه واجب است که امانت داران و حافظان خوبی برای حفظ این امانت باشیم و پاسداری از آن جزء با مردم بودن و تلاش مضاعف و خدمت صادقانه و بی منت برای گره گشایی از مشکلات آنها میسر نمی‌شود.