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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی تمدید شد

مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تا ۲۴ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با توجه به استقبال گسترده نخبگان و اقشار دانشگاهی و همچنین تقاضای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، مهلت ثبت‌نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا ساعت ۲۴ روز جمعه، ۲۴ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

این فراخوان از تاریخ یکشنبه ۵ بهمن ماه آغاز شده و پیش‌تر قرار بود تا ۱۹ بهمن ادامه یابد، اما اکنون این مهلت به تاریخ ۲۴ بهمن ماه تمدید شده است. متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و مشاهده اعلام نیاز رشته‌گرایش خود به سامانه مهررضوی به نشانی https://applicant.markazjazb.ir مراجعه نمایند.

توصیه می‌شود که متقاضیان از به تعویق انداختن ثبت‌نام تا روزهای پایانی خودداری نمایند. بدیهی است مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

کد مطلب 6742533
زهرا سیفی

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    نظرات

    • فهیمه IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      8 0
      پاسخ
      خوب وقتی اول قبول شده را تعیین می کنند و بعد فراخوان میدن، چرا بریم الکی پول بدیم و ثبت نام کنیم؟ اصلا فراخوان ندین. بخدا سنگین تره.

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