مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با توجه به استقبال گسترده نخبگان و اقشار دانشگاهی و همچنین تقاضای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی، مهلت ثبتنام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا ساعت ۲۴ روز جمعه، ۲۴ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.
این فراخوان از تاریخ یکشنبه ۵ بهمن ماه آغاز شده و پیشتر قرار بود تا ۱۹ بهمن ادامه یابد، اما اکنون این مهلت به تاریخ ۲۴ بهمن ماه تمدید شده است. متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و مشاهده اعلام نیاز رشتهگرایش خود به سامانه مهررضوی به نشانی https://applicant.markazjazb.ir مراجعه نمایند.
توصیه میشود که متقاضیان از به تعویق انداختن ثبتنام تا روزهای پایانی خودداری نمایند. بدیهی است مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.
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