یک طلا و سه برنز برای کشتی فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن این مسابقات نماینده دارد که پس از رقابت های امروز یکشنبه نتایج زیر به دست آمد:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر سباستین کولومپار از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر برادی کونتز از آمریکا را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

محمد حسینوند پناهی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ فیلیپ باراتوسیک از چک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۲ لالیت از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دو نماینده کشورمان در این مرحله به مصاف هم رفتند که حسینوند با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. او در این دیدار به مصاف اختیار باتیروف از ازبکستان رفت و توانست با نتیجه ۲ بر صفرل رقیبش را شکست دهد و به مدال طلا دست یابد.

دادمرز نیز راهی دیدار رده بندی شد. او در دیدار رده بندی با نتیجه ۵ بر ۳ لالیت از هند را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۴ گالیم کابدوناساروف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر کرنلیو روسو از مولداوی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کوتو گومی از ژاپن شد و به دیدار رده بندی رفت. عباس پور در دیدار با یربول کمالی اف از قزاقستان با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مغلوب و پنجم شد.

پویا ناصرپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کوتو گومی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۵ و ضربه فنی مغلوب یربول کمالیف از قزاقستان شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در دور اول با نتیجه ۹ بر ۶ سمندر بابانظراف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۶ مغلوب ابراگیم ماگومادوف از قزاقستان شد و با توجه به شکست این حریف، از دور رقابت ها کنار رفت.

محمدرضا مختاری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اوگنین یاکولیویچ از صربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۱ از سد دمیو ژاداریف دارنده مدال نقره المپیک از قزاقستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۳ و ضربه فنی مغلوب میهایل برادو از مولداوی شد و به دیدار رده بندی رفت. مختاری در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر یک بکا ملیلاشویلی از آمریکا را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم ناصر علیزاده در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۱ کریستین لوکاک از کرواسی را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر صفر و با توجه به مصدومیت از ناحیه دست به کشتی ادامه نداد و مغلوب یوسوف ماتسیف از قزاقستان شد.

محمدهادی صیدی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر فیلیپ سمتکو از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب الکس زوکه دارنده مدال نقره جهان از مجارستان شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال به گروها بازنده ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۴ بر ۱ دانیل گاستل از اتریش را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. صیدی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد یوسف ماتسی اف از قزاقستان گذشت و به مدال برنز رسید.