به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره انتخابات کارگروه تخصصی ناشنوایان و کمشنوایان نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با هدف تقویت همافزایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای مشورتی کتابداران در تصمیمگیریهای کلیدی نهاد، یکشنبه ۱۲ بهمن با حضور ۲۵ نفر از کتابداران بخش ناشنوایان و کمشنوایان سراسر کشور برگزار شد.
در این انتخابات از میان ۱۰ داوطلب، ۵ نفر بهعنوان عضو اصلی و یک نفر بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند. این اعضا به مدت دو سال در کارگروه تخصصی ناشنوایان فعالیت خواهند کرد تا به توسعه خدمات به ناشنوایان و کمشنوایان و ارتقای کیفی خدمات کتابخانهای در این حوزه کمک کنند.
اسامی منتخبان کارگروه تخصصی ناشنوایان به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر است؛
۱- جلال سامانی: کارشناسیارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار بخش ناشنوایان و کمشنوایان کتابخانه مرکزی تبریز، استان آذربایجان شرقی (عضو اصلی)
۲- میثم جوانبخت: کارشناسیارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار بخش ناشنوایان و کمشنوایان کتابخانه محمدبهمن بیگی، استان فارس (عضو اصلی)
۳- فریبا رضا قره باغ: کارشناسی ریاضی، کتابدار بخش ناشنوایان و کمشنوایان کتابخانه مرکزی ارومیه، استان آذربایجان غربی (عضو اصلی)
۴- پریسا شیخ باقری : کارشناسیارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، کتابدار بخش ناشنوایان و کم شنوایان کتابخانه مرکزی اردبیل، استان اردبیل (عضو اصلی)
۵- راضیه لشگری: کارشناسیارشد مطالعات کتابخانههای عمومی، کتابدار بخش ناشنوایان و کمشنوایان کتابخانه مرکزی یزد، استان یزد (عضو اصلی)
۶- ندا طاهرخانی: کارشناسیارشد مهندسی کامپیوتر، کتابدار بخش ناشنوایان و کمشنوایان کتابخانه شهدای قزوین، استان قزوین (عضو علیالبدل)
انتخاب اعضای کارگروه تخصصی ناشنوایان و کمشنوایان، گامی مؤثر در راستای همافزایی و تقویت همکاریها بین کتابداران در سراسر کشور است و به نهاد کتابخانههای عمومی این امکان را میدهد که با استفاده از نظرات کارشناسانه و تجارب ارزشمند کتابداران بخش ناشنوایان، خدمات خود را بهبود بخشیده و در مسیر ارائه خدمات هرچه بهتر به این قشر از جامعه گام بردارد.
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