به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی نتایج ارزشمند و امیدبخش تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است؛

نتایج ارزشمند و امیدبخش تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در کشور کرواسی، بار دیگر جایگاه ریشه‌دار و پرافتخار کشتی ایران را در عرصه جهانی به‌روشنی به نمایش گذاشت.

این موفقیت‌ها نشان داد کشتی ایران با تکیه بر تعهد، تخصص، برنامه‌ریزی و اعتماد به توان جوانان خود، در مسیری درست و پایدار گام برمی‌دارد و قهرمانی‌های پیشین، حاصل اتفاق یا مقطعی خاص نبوده، بلکه نتیجه یک روند منطقی و رو به رشد است. تلاش هوشمندانه ورزشکاران، مربیان و کادر فنی، نویدبخش تداوم این مسیر پرافتخار است.

بی‌تردید این افتخارآفرینی‌ها در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور پیشرفت و توجه جمهوری اسلامی به مسائل جوانان و موفقیت آنان در عرصه‌های مختلف است، افتخاراتی که دل ملت بزرگ ایران را شاد کرد و با به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی، بار دیگر غرور ملی و هویت ورزشی کشور را زنده ساخت.

اینجانب ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به قهرمانان، کادر فنی، مسئولان فدراسیون کشتی و مردم شریف ایران، توفیق روزافزون این رشته پرافتخار را در میادین پیش‌رو از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی