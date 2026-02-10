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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

قالیباف افتخارآفرینی کشتی‌گیران ایران در رقابت‌های کرواسی را تبریک گفت

قالیباف افتخارآفرینی کشتی‌گیران ایران در رقابت‌های کرواسی را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفقیت تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های بین‌المللی کرواسی، این دستاوردها را موجب شادی ملت ایران و تقویت غرور ملی و هویت ورزشی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی نتایج ارزشمند و امیدبخش تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است؛

نتایج ارزشمند و امیدبخش تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در کشور کرواسی، بار دیگر جایگاه ریشه‌دار و پرافتخار کشتی ایران را در عرصه جهانی به‌روشنی به نمایش گذاشت.

این موفقیت‌ها نشان داد کشتی ایران با تکیه بر تعهد، تخصص، برنامه‌ریزی و اعتماد به توان جوانان خود، در مسیری درست و پایدار گام برمی‌دارد و قهرمانی‌های پیشین، حاصل اتفاق یا مقطعی خاص نبوده، بلکه نتیجه یک روند منطقی و رو به رشد است. تلاش هوشمندانه ورزشکاران، مربیان و کادر فنی، نویدبخش تداوم این مسیر پرافتخار است.

بی‌تردید این افتخارآفرینی‌ها در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور پیشرفت و توجه جمهوری اسلامی به مسائل جوانان و موفقیت آنان در عرصه‌های مختلف است، افتخاراتی که دل ملت بزرگ ایران را شاد کرد و با به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی، بار دیگر غرور ملی و هویت ورزشی کشور را زنده ساخت.

اینجانب ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به قهرمانان، کادر فنی، مسئولان فدراسیون کشتی و مردم شریف ایران، توفیق روزافزون این رشته پرافتخار را در میادین پیش‌رو از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6744712
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
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      پاسخ
      تبریک به ملت ایران

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