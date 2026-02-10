دستاورد نانویی فناوران ایرانی برای جوشکاری در دماهای بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، شرکت «نوین پردازان قطعه» با بهرهگیری از فناوری نانو و تکیه بر تجربهای بیش از دو دهه در صنعت جوشکاری، موفق به توسعه و تولید سرههای نانوکامپوزیت مسـآلومینا شده است؛ محصولی که با ساختار مهندسیشده در مقیاس نانو، عملکرد الکترودهای جوشکاری را در شرایط کاری سخت بهطور محسوسی بهبود میدهد.
این شرکت که از زیرمجموعههای گروه صنعتی نوینسازان تهران محسوب میشود، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ با تمرکز بر طراحی و ساخت ماشینهای مخصوص و خطوط تولید اتوماتیک آغاز کرد و در ادامه، با تأسیس شرکت نوین پردازان قطعه در سال ۱۳۸۱، مأموریت تولید قطعات یدکی و مصرفی دستگاههای جوش مقاومتی را بهصورت تخصصی دنبال نمود.
مهندس علیرضا جانآبادی، مدیرعامل شرکت نوین پردازان قطعه، با اشاره به سابقه و دامنه فعالیتهای این مجموعه توضیح داد که شرکت در حال حاضر تأمینکننده طیف گستردهای از قطعات یدکی مصرفی دستگاههای جوش مقاومتی برای خطوط تولید تیرچه و مش، صنایع لوازم خانگی و بخشهایی از صنعت خودروسازی است. به گفته وی، در سالهای اخیر، تولید انواع کوبل خودرو نیز به سبد محصولات شرکت افزوده شده و این مجموعه توانسته است پاسخگوی نیازهای متنوعتری از بازار صنعتی کشور باشد.
محور اصلی این ارائه، معرفی محصول جدید شرکت با عنوان «سرههای نانوکامپوزیت مسـآلومینا» بود؛ محصولی که بهطور خاص برای کاربرد در الکترودهای جوشکاری مقاومتی طراحی شده است. جانآبادی با اشاره به محدودیتهای آلیاژهای متداول مس در دماهای بالا توضیح داد که در بسیاری از ترکیبات رایج، افزایش دما منجر به نرمشدگی ساختار و افت استحکام مکانیکی میشود؛ پدیدهای که به کاهش دقت جوش و افزایش هزینههای تعمیر و تعویض ابزار میانجامد.
به گفته او، در نانوکامپوزیت مسـآلومینا، رویکرد متفاوتی برای استحکامبخشی به کار گرفته شده است. در این ساختار، بهجای تکیه بر عناصر آلیاژی محلول، از ذرات اکسید پایدار در مقیاس نانو استفاده میشود. این ذرات که بهصورت یکنواخت در ماتریس مس توزیع شدهاند، مانع از رشد دانهها و تغییرات نامطلوب ریزساختار در دماهای بالا میشوند. در نتیجه، خواص مکانیکی ماده حتی در شرایط حرارتی شدید، تغییر محسوسی نخواهد داشت.
مدیرعامل نوین پردازان قطعه در ادامه به روشهای مختلف ایجاد ذرات اکسید در ماتریس مس اشاره کرد و گفت که در میان شیوههایی مانند ذوب و ریختهگری یا متالورژی پودر، روش اکسیداسیون داخلی از کارآمدترین گزینهها برای دستیابی به توزیع بهینه ذرات نانویی محسوب میشود. در این فرآیند، آلومینیوم محلول در مس تحت شرایط کنترلشده اکسید میشود و ذرات آلومینا با اندازه نانومتری، فاصله کم و پراکندگی یکنواخت در سراسر ساختار شکل میگیرند؛ ویژگیهایی که مستقیماً بر بهبود استحکام، پایداری حرارتی و مقاومت سایشی اثر میگذارند.
جانآبادی تأکید کرد که استفاده از این نانوکامپوزیت، علاوه بر افزایش مقاومت در برابر نرمشدگی حرارتی، رسانایی الکتریکی مناسب را نیز حفظ میکند؛ عاملی که برای الکترودهای جوش مقاومتی، اهمیت حیاتی دارد. این ترکیب از خواص، موجب افزایش عمر مفید الکترودها، کاهش توقف خطوط تولید و بهبود کیفیت جوش در کاربردهای صنعتی میشود.
شرکت نوین پردازان قطعه در حال حاضر، علاوه بر این محصول نانویی، انواع الکترودها و سرههای جوشکاری با آلیاژهای متداولی همچون مسـکرومـزیرکونیوم و مسـبریلیومـکبالت را نیز تولید و عرضه میکند. تمامی این محصولات در چارچوب کنترلهای دقیق فنی و کیفی تولید میشوند تا دقت ابعادی، دوام مکانیکی و عملکرد الکتریکی آنها در سطح مورد انتظار صنایع حفظ شود.
به گفته مدیرعامل این شرکت، هدف از ورود به حوزه نانوکامپوزیتها، صرفاً ارائه یک محصول جدید نبوده، بلکه انتقال دانش فنی پیشرفته به بدنه صنعت جوشکاری کشور و کاهش وابستگی به نمونههای وارداتی در دستور کار قرار داشته است. تولید صنعتی نانوکامپوزیت مسـآلومینا را میتوان نمونهای روشن از همافزایی علم مواد و صنعت دانست؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین قطعات پیشرفته صنعتی در سطح منطقه و حتی فراتر از آن ارتقا دهد.
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