حضور آگاهانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخی روشن به توطئه دشمنان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روحاله رضوینژاد رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن یومالله ۲۲ بهمن اعلام کرد: بسماللهالرحمنالرحیم
ملت شریف و انقلابی ایران
دانشگاهیان غیور و پیشرو
همکاران ارجمند و خانواده بزرگ علمی کشور
در آستانه چهلوهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ندای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، چون همیشه راهنمای ملت ایران است. ایشان با تأکید بر نقش بیبدیل «اراده ملی» و «ایستادگی» ملت ایران، روز ۲۲ بهمن را فرصتی برای رونمایی از قدرت، هویت و انسجام امت اسلامی دانسته و فرمودند: «دشمن را مأیوس کنید.»
این فراخوانی است برای نمایش عزم راسخ ملتی که در طول ۴۷ سال، در برابر تهدیدها، تحریمها و جنگهای ترکیبی دشمنان، سرافرازانه ایستاده است. راهپیمایی ۲۲ بهمن، نماد زندهای از وفاداری به آرمانهای امام راحل (ره)، شهیدان و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
دانشگاهیان و فرهیختگان این مرز و بوم، همواره پیشگامان عرصههای علم، تقوا، آگاهیبخشی و جهاد تبیین بودهاند. امروز نیز در شرایطی که دشمن با جنگ روانی، رسانهای و امنیتی میکوشد اراده ملی را تضعیف کند، حضور آگاهانه، متحد و پرنشاط در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخی روشن به تمامی این توطئهها خواهد بود.
اینجانب، ضمن تبریک فرارسیدن یومالله ۲۲ بهمن و چهلوهفتمین بهار انقلاب اسلامی، از تمامی هموطنان، بهویژه اساتید، دانشجویان، کارکنان و همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاهی، دعوت میکنم تا با حضور حداکثری و باشکوه خود در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، بار دیگر: ۱. وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تجدید کنیم؛
۲. وحدت و انسجام ملی را در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذاریم؛
۳. پیام ایستادگی و بصیرت ملت ایران را به گوش مستکبران عالم برسانیم؛
۴. و با گامهای استوار خود، «دشمن را مأیوس» کنیم.
باشد که این حضور، جلوهای دیگر از شکوه ملت ایران باشد و چنان که رهبر انقلاب فرمودند: «ملتهای دیگر را در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع کند.»
انشاءالله با همتی بلند و عزمی راسخ، در این روز تاریخی حاضر شویم و پرچم عزت ایران اسلامی را بیش از پیش برافرازیم.
نظر شما