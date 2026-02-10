۴ طرح عمرانی با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان در شهرستان فهرج افتتاح شد

غلامرضا سالاری، در حاشیه افتتاح طرح های دهه فجر در شهرستان فهرج به خبرنگار مهر، گفت: به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعداد ۴ طرح عمرانی شامل افتتاح زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید سلیمانی شهر فهرج با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، سردخانه و صنایع بسته بندی خرما روستای علی کلی با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، بوستان شورا روستای برج اکرم با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و گلخانه‌ محصولات کشاورزی در روستای یوسف آباد زیرافراز با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: امیدواریم در این ایام با بهره برداری از این طرح ها بتوانیم گامی برای توسعه شهرستان و برای جوانان در همه ی حوزه ها برداریم.

سالاری، با اشاره به بوستان شورا روستای برج اکرم گفت: با توجه به اینکه این بوستان در مسیر فهرج به سمت چابهار و ایرانشهر واقع شده است می‌تواند خودش کمک کند که هم مردم منطقه هم جوانان و هم مسافران از آن استفاده کنند که این جای خوشحالی دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه محصول خرما یکی محصولات استراتژیک این منطقه به شمار می رود، می‌تواند حداقل زمینه اشتغال و تولید را برای اهالی این منطقه فراهم کند و باعث عدم مهاجرت مردم به شهر ها شود.

سالاری، افزود: انشاالله همه این زحمات برکتش برای شهرستان فهرج و همه کسانی که برای توسعه شهرستان فهرج تلاش می‌کنند ساری و جاری باشد.