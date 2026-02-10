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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

۴ طرح عمرانی با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان در شهرستان فهرج افتتاح شد

۴ طرح عمرانی با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان در شهرستان فهرج افتتاح شد

فهرج- معاون امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: همزمان با چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چهار طرح عمرانی با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان در شهرستان فهرج به بهره برداری رسید.

غلامرضا سالاری، در حاشیه افتتاح طرح های دهه فجر در شهرستان فهرج به خبرنگار مهر، گفت: به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعداد ۴ طرح عمرانی شامل افتتاح زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید سلیمانی شهر فهرج با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، سردخانه و صنایع بسته بندی خرما روستای علی کلی با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، بوستان شورا روستای برج اکرم با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و گلخانه‌ محصولات کشاورزی در روستای یوسف آباد زیرافراز با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: امیدواریم در این ایام با بهره برداری از این طرح ها بتوانیم گامی برای توسعه شهرستان و برای جوانان در همه ی حوزه ها برداریم.

سالاری، با اشاره به بوستان شورا روستای برج اکرم گفت: با توجه به اینکه این بوستان در مسیر فهرج به سمت چابهار و ایرانشهر واقع شده است می‌تواند خودش کمک کند که هم مردم منطقه هم جوانان و هم مسافران از آن استفاده کنند که این جای خوشحالی دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه محصول خرما یکی محصولات استراتژیک این منطقه به شمار می رود، می‌تواند حداقل زمینه اشتغال و تولید را برای اهالی این منطقه فراهم کند و باعث عدم مهاجرت مردم به شهر ها شود.

سالاری، افزود: انشاالله همه این زحمات برکتش برای شهرستان فهرج و همه کسانی که برای توسعه شهرستان فهرج تلاش می‌کنند ساری و جاری باشد.

کد مطلب 6744760

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