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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو پروژه بزرگ بین المللی برای WHO اجراکرد

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو پروژه بزرگ بین المللی برای WHO اجراکرد

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پس از دو سال فعالیت متمرکز، دو پروژه بزرگ علم داده و هوش مصنوعی را برای سازمان جهانی بهداشت در ژنو با موفقیت تکمیل و اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شهریاری، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پس از دو سال فعالیت متمرکز، دو پروژه بزرگ علم داده و هوش مصنوعی را برای سازمان جهانی بهداشت در ژنو با موفقیت تکمیل و اجرا کرد و با دریافت تقدیرنامه رسمی، توانمندی‌های علمی دانشگاه را در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشت.

پروژه‌های اجرا شده شامل تحلیل شکاف و لجستیک واکسن و نقشه‌برداری دمای سردخانه‌های واکسن بوده است.

در پروژه تحلیل شکاف و لجستیک واکسن (Vaccine Logistics & Gap Analysis)، دکتر شهریاری و تیمش به جمع‌آوری، پاکسازی و اعتبارسنجی داده‌ها و بهینه‌سازی لجستیک، نگهداری و توزیع واکسن‌ها در بیش از ۲۶ کشور از جمله فیلیپین، ویتنام، اندونزی، آفریقای جنوبی، زیمباوه، گرجستان، آذربایجان، قرقیزستان، اوکراین، نیجریه و نیکاراگوئه پرداختند و سامانه عملیاتی شد.

پروژه دوم، تحلیل دمای سردخانه‌های واکسن (Vaccine Cold Room Temperature Mapping)، بر پایش دقیق شرایط نگهداری واکسن‌ها متمرکز بود تا زنجیره سرد حفظ شود و سلامت و اثربخشی واکسن‌ها تضمین گردد.

شهریاری در این زمینه گفت: این تجربه علمی چالش‌برانگیز و ارزشمند بود و با همکاری تیم‌های متخصص، یادگیری و تأثیرگذاری مستقیم بر سلامت عمومی جهانی را تجربه کردیم.

وی، این موفقیت را، الگویی روشن از نقش فناوری و هوش مصنوعی در پیشبرد اهداف سلامت جهانی دانست که اعتبار و نفوذ علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در مجامع بین‌المللی افزایش می‌دهد.

کد مطلب 6744933
زهرا سیفی

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