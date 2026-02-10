به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و سیاستهای تحولآفرین ریاست قوهقضائیه در حوزه عدالتمحوری، کارآمدی و خدمترسانی مؤثر به مردم، دادگستری استان لرستان طی ۱۰ ماه گذشته سال جاری، عملکردی رو به رشد از خود برجای گذاشته است.
رسیدگی فراتر از ورودیها؛ شاخصی از کارآمدی قضایی
حجتالاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در تشریح جزئیات این عملکرد اظهار کرد: در ۱۰ ماهه گذشته، ۳۴۴ هزار و ۵۷۰ فقره پرونده جدید وارد مجموعه قضایی استان شده است، در حالی که ۳۵۲ هزار و ۹۸۲ فقره پرونده مختومه شده که معادل ۱۰۲ درصد پروندههای وارده است.
وی افزود: این آمار بیانگر آن است که دادگستری استان لرستان نهتنها پاسخگوی حجم بالای مراجعات مردمی بوده، بلکه با برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی و مدیریتی، فراتر از میزان ورودیها اقدام به رسیدگی و صدور رأی کرده است.
کاهش زمان رسیدگی؛ گامی مؤثر در مهار اطاله دادرسی
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضایی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان به ۷۱ روز کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد علیرغم افزایش حجم پروندهها، سرعت و کیفیت رسیدگیها حفظ و حتی تقویت شده است.
وی تأکید کرد: کاهش زمان دادرسی، یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضاست و تحقق این شاخص، نشاندهنده حرکت مؤثر لرستان در مسیر عدالت کارآمد است.
جهش در عدالت الکترونیک و دیجیتالیشدن فرآیندها
شهواری توسعه عدالت الکترونیک را از برجستهترین دستاوردهای سال جاری دانست و اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه تحول قوهقضائیه، اکنون ۹۷ درصد ابلاغیهها در استان لرستان بهصورت الکترونیکی انجام میشود که نقش مهمی در تسریع فرآیندها، کاهش هزینهها و جلوگیری از تأخیرهای اداری داشته است.
وی افزود: همچنین بیش از ۸۹ درصد دادرسیها بهشکل الکترونیکی برگزار شده که نشاندهنده استقرار مناسب زیرساختهای دیجیتال و اعتماد عمومی به خدمات نوین قضایی است.
شفافیت در کارشناسی با قرعهکشی الکترونیکی
رئیس شورای قضایی استان لرستان ادامه داد: در حوزه کارشناسی نیز ۸۷ درصد انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری از طریق قرعهکشی الکترونیکی انجام شده است؛ اقدامی که ضمن افزایش شفافیت، عدالت در انتخاب و اعتماد عمومی به فرآیندهای قضایی را تقویت کرده است.
تسریع خدمات عمومی و پاسخگویی برخط
شهواری با اشاره به خدمات عمومی دادگستری استان گفت: میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه به حدود ۵ ساعت کاهش یافته که نشاندهنده افزایش بهرهوری و هماهنگی میان واحدهای اجرایی و فناوری اطلاعات است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۹۲ هزار و ۳۶۹ فقره استعلام سهام از طریق سامانههای برخط پاسخ داده شده که بیانگر تعامل گسترده دادگستری لرستان با سایر دستگاههای اجرایی و مالی کشور است.
رویکرد اصلاحمحور؛ توسعه مجازاتهای جایگزین حبس
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر سیاستهای اصلاحی قوهقضائیه اظهار کرد: در ۱۰ ماهه گذشته، ۳۳ درصد از محکومیتها به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص یافته که نشاندهنده فاصله گرفتن از حبسمحوری و حرکت بهسوی عدالت اصلاحمحور است.
وی افزود: همچنین ۷۸۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک به ثبت رسیده که ضمن کاهش جمعیت کیفری زندانها، به حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک شایانی کرده است.
ترویج صلح و سازش؛ کاهش تنشهای اجتماعی
شهواری گسترش فرهنگ صلح و سازش را از دیگر محورهای مهم عملکرد دادگستری استان دانست و گفت: ۵۷ درصد از پروندههای ورودی به صلح و سازش منتهی شده است که این موفقیت، حاصل تلاش قضات، دادیاران و اعضای شوراهای حل اختلاف با رویکردی مردمی و اخلاقمحور است.
وی تصریح کرد: این رویکرد، علاوه بر کاهش بار دستگاه قضایی، نقش مؤثری در کاهش اختلافات اجتماعی و تحکیم روابط انسانی در جامعه دارد.
عدالت کارآمد با رویکرد مردمی
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان با قدردانی از قضات و کارکنان دستگاه قضا در استان اظهار داشت: در دادگستری لرستان بر این باوریم که عدالت زمانی اثربخش است که مردم در عمل، کارآمدی، انصاف و پاسخگویی دستگاه قضا را لمس کنند.
لرستان؛ الگویی در عدالت هوشمند
عملکرد ۱۰ماهه دادگستری استان لرستان، تصویری روشن از حرکت بهسوی عدالت هوشمند، مردمی و کارآمد ارائه میدهد؛ الگویی مبتنی بر شفافیت، سرعت، فناوری و صلح که میتواند در سطح ملی نیز مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد و نویدبخش آیندهای روشن برای نظام عدالت اسلامی باشد.
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