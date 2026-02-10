به گزارش خبرنگار مهر ،همزمان با فرارسیدن شب ۲۲ بهمن‌ماه و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آیین نورافشانی و طنین بانگ «الله‌اکبر» رأس ساعت ۲۱ در نقاط شاخص و مختلف شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این مراسم به‌صورت همزمان در مکان‌های شاخص شهری از جمله ضلع جنوبی پل خواجو، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب، کوه صفه، کوه قائمیه، چهارراه نورباران، میدان شهید علیخانی، میدان جمهوری اسلامی، باغ غدیر، مقابل ترمینال صفه، خانه اصفهان، میدان ۲۵ آبان، خیابان آتشگاه، پروین ساختمان شهرداری منطقه ۱۰، میدان شاهد رهنان، میدان ۹ دی، حرم حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، میدان شهدای خوراسگان و محدوده ناژوان اجرا می‌شود.

این برنامه‌ها در حالی برگزار می‌شود که همزمان بیش از ۵۰۰ مرکز محله‌ای شامل مساجد، کانون‌های فرهنگی و پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح شهر اصفهان نیز با اجرای ویژه‌برنامه‌های دهه فجر، در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت فعال دارند.

طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، بانگ «الله‌اکبر» به‌عنوان نماد وحدت، ایمان و ایستادگی ملت ایران، همزمان با نورافشانی در آسمان شهر طنین‌انداز خواهد شد و جلوه‌ای از همبستگی مردمی و تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.

این مراسم با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره روزهای سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی، تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی و انتقال مفاهیم انقلابی به نسل جوان برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای ماندگار از شب ۲۲ بهمن در اصفهان رقم بخورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان از عموم مردم انقلابی دعوت کرده است با حضور در این آیین معنوی و ملی، بار دیگر وحدت، بصیرت و پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.