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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

مراسم جشن بزرگ انقلاب در کرمانشاه برگزار می‌شود

مراسم جشن بزرگ انقلاب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - همزمان با ایام‌الله دهه فجر، مراسم جشن بزرگ انقلاب اسلامی سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه با برنامه‌های متنوع در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم جشن بزرگ انقلاب با هدف گرامیداشت این مناسبت ملی و انقلابی، در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این مراسم روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه رأس ساعت ۱۹:۳۰ در میدان غدیر، محوطه شهرداری کرمانشاه میزبان عموم شهروندان خواهد بود.

این جشن با برنامه‌های شاد و متنوع فرهنگی همراه است و نورافشانی ویژه به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی مراسم، فضای میدان غدیر را رنگ و بوی انقلابی خواهد بخشید.

همچنین در جریان این مراسم، اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است که با هدف افزایش مشارکت مردمی و ایجاد فضای پرنشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان این برنامه از عموم مردم انقلابی، خانواده‌ها و جوانان دعوت کرده‌اند با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیروزی انقلاب اسلامی، در جشن همبستگی و وحدت ملی سهیم باشند.

کد مطلب 6744943

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