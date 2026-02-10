به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم جشن بزرگ انقلاب با هدف گرامیداشت این مناسبت ملی و انقلابی، در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این مراسم روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه رأس ساعت ۱۹:۳۰ در میدان غدیر، محوطه شهرداری کرمانشاه میزبان عموم شهروندان خواهد بود.

این جشن با برنامه‌های شاد و متنوع فرهنگی همراه است و نورافشانی ویژه به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی مراسم، فضای میدان غدیر را رنگ و بوی انقلابی خواهد بخشید.

همچنین در جریان این مراسم، اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است که با هدف افزایش مشارکت مردمی و ایجاد فضای پرنشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان این برنامه از عموم مردم انقلابی، خانواده‌ها و جوانان دعوت کرده‌اند با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیروزی انقلاب اسلامی، در جشن همبستگی و وحدت ملی سهیم باشند.