به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم جشن بزرگ انقلاب با هدف گرامیداشت این مناسبت ملی و انقلابی، در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، این مراسم روز سهشنبه ۲۱ بهمنماه رأس ساعت ۱۹:۳۰ در میدان غدیر، محوطه شهرداری کرمانشاه میزبان عموم شهروندان خواهد بود.
این جشن با برنامههای شاد و متنوع فرهنگی همراه است و نورافشانی ویژه بهعنوان یکی از بخشهای اصلی مراسم، فضای میدان غدیر را رنگ و بوی انقلابی خواهد بخشید.
همچنین در جریان این مراسم، اهدای جوایز به شرکتکنندگان پیشبینی شده است که با هدف افزایش مشارکت مردمی و ایجاد فضای پرنشاط اجتماعی برگزار میشود.
برگزارکنندگان این برنامه از عموم مردم انقلابی، خانوادهها و جوانان دعوت کردهاند با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیروزی انقلاب اسلامی، در جشن همبستگی و وحدت ملی سهیم باشند.
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