کاظمی: ۱۰۰۰ پروژه آموزشی در کشور آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های عمرانی آموزشی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در توسعه کشور گفت: هر میزان که به آموزش و پرورش توجه کنیم، همان میزان بازده فرهنگی، اقتصادی و امنیتی برای کشور حاصل می‌شود و سرمایه‌گذاری در این بخش بالاترین نوع سرمایه‌گذاری است و هیچ هزینه‌ای در آن هدر نمی‌رود

وی با اشاره به پیگیری‌های روزانه نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در حوزه آموزش افزود: امروز فهرست کامل مشکلات و نیازهای آموزشی استان‌ها روی میز ماست. از کانکس‌ها و مدارس نیمه‌تمام گرفته تا پروژه‌های سنگی و تخریبی، همه مشخص شده و اولویت‌بندی شده‌اند

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: در میان حدود ۸ هزار مسئله مربوط به فضاهای آموزشی، بیش از ۲۴۰۰ مورد تا امروز اولویت‌بندی و بخشی از آن‌ها کنار گذاشته شد و بیش از هزار پروژه آماده بهره‌برداری است که ان‌شاءالله همزمان با آغاز سال تحصیلی مورد استفاده دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. تلاش می‌کنیم تا پایان شهریور بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌ها تکمیل شود

وی در ادامه به اهمیت کیفیت آموزشی و پرورش اشاره کرد و گفت: ارتقای توانمندی معلمان و مدیران، استفاده از فناوری‌های روز دنیا و بهبود امکانات آموزشی بخشی از اقدامات ماست. همچنین بیش از ۳۰ همت از محل مسئولیت‌های اجتماعی پتروشیمی‌ها برای توسعه امکانات آموزشی تخصیص یافته است

کاظمی به پروژه‌های ورزشی و سلامت دانش‌آموزان نیز اشاره کرد و افزود: در آغاز مهر ماه نزدیک به ۲۸۰۰ پروژه ورزشی در مدارس افتتاح شد و تمرکز ما بر توسعه فعالیت‌های ورزشی و بهبود شرایط سلامت جسمی دانش‌آموزان ادامه دارد

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش کاری علمی و فرهنگی است و نیاز به صبر و حوصله دارد. تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش اولویت اصلی ما در این مسیر است