۳۵ طرح آموزشی در خراسان شمالی با همراهی خیرین در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان صبح شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای کیفیت مدارس کمبرخوردار یکی از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش استان است و در این راستا تاکنون ۷۰ میلیارد ریال برای تجهیز فضاهای ورزشی این مدارس هزینه شده است.
وی افزود: هماکنون بیش از ۷۰۰ مدرسه در سطح استان در حال شادابسازی هستند و تلاش میکنیم همه مدارس مناطق کمبرخوردار از امکانات و تجهیزات ورزشی مناسب بهرهمند شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان، هدایت تحصیلی و ثبتنام کتابهای درسی بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد این طرحها اجرایی شده و هدفگذاری شده است که این اقدامات تا حد امکان بهصورت صددرصدی و به موقع به پایان برسد.
متقیان در ادامه به پروژههای آموزشی در حال ساخت اشاره کرد و گفت: هماکنون ۸۰ پروژه آموزشی در سطح استان در دست اجراست که ۳۵ پروژه آن با مشارکت و همراهی مردم پیش میرکد.
وی بر نقش مؤثر خیران و والدین در توسعه مدارس تأکید کرد و افزود: بهتازگی تفاهمنامهای با اولیای دانشآموزان روستای ابریشم شهرستان راز و جرگلان برای احداث یک مدرسه ۶ کلاسه منعقد شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با بیان اینکه ایجاد محیطی پویا، سالم و مجهز برای دانشآموزان همواره دغدغه این مجموعه است، بیان کرد: ارتقای فضاهای آموزشی و ورزشی نهتنها کیفیت تحصیل را افزایش میدهد بلکه تضمینکننده سلامت جسمی و روحی دانشآموزان نیز خواهد بود.
