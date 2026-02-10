به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هفتمین پویش امید و افتخار با عنوان آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث خط ۱۱ مترو تهران صبح امروز برگزار شد.
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه مترو پایتخت گفت: در ابتدای این دوره مدیریت شهری، حدود ۲۶۹ کیلومتر خط مترو به ما تحویل داده شد که تاکنون این عدد به ۳۱۰ کیلومتر افزایش یافته است. با این میزان توسعه، پرونده خطوط هفتگانه مترو بسته شده و وارد مرحله جدیدی از توسعه حملونقل ریلی شدهایم.
وی افزود: در ادامه این مسیر، ریلگذاری و برنامهریزی برای احداث ۴ خط جدید مترو در دستور کار قرار گرفته که نشاندهنده رویکرد و رهنمود مدیریت شهری به مدیران است مبنی بر اینکه توجه به حملونقل شهری میتواند کمک شایانی به حل مشکلات ترافیکی و جابهجایی شهروندان کند.
هرمزی با اشاره به خط ۱۱ مترو اظهار کرد: خط ۱۱ دارای ویژگیهای خاصی است و البته در مسیر طراحی و اجرای آن مخالفتهایی نیز وجود داشت و برخی دوستان علاقهمند به ترسیم این خط نبودند، اما این خط از اهمیت بالایی برخوردار است. خط ۱۱ مجاورت مستقیمی با بیمارستان حکیم دارد و در آینده نیز بیمارستان امیراعلم ۲ در مسیر آن ساخته خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اجرای این خط برای مردم مناطق ۱۸، ۱۶، ۲۰ و ۲۱ که از نعمت مترو کمتر برخوردار بودهاند، اهمیت ویژهای دارد و میتواند نقش مؤثری در کنترل حجم مسافران ورودی و خروجی شهر تهران ایفا کند.
وی تصریح کرد: خط ۱۱ مترو به طول ۳۳ کیلومتر و با ۲۶ ایستگاه طراحی شده و این پروژه بهعنوان چهلمین پروژه امید و افتخار تعریف شده است. بهطور مشخص، شرکت مترو تهران تاکنون ۴۰ پروژه را در دست اجرا یا به بهرهبرداری رسانده که این موضوع جای تبریک دارد.
هرمزی همچنین از افتتاح پروژههای جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: تا پایان سال، علاوه بر تحویل اتوبوسها، مجموعه ورزشی تختی نیز در تاریخ ۲۳ اسفند ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در پایان با اشاره به ادامه فعالیتهای عمرانی در حوزه حملونقل ریلی افزود: خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو نیز در حال اجراست و در مجموع، شهر تهران به یک کارگاه عمرانی عظیم تبدیل شده است.
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