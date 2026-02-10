افتتاح همزمان ۱۱ پایگاه اورژانس در تهران با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری افتتاح پروژه های اورژانس در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت در محل سازمان اورژانس کشور با حضور جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی برگزار شد.
به مناسبت دهه مبارک فجر، سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴، یازده پایگاه جدید اورژانس پیشبیمارستانی استان تهران با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهصورت همزمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
️این پایگاهها که با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان احداث و تجهیز شدهاند، گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای فوریتهای پزشکی و ارتقای سرعت و کیفیت خدماترسانی به شهروندان استان تهران به شمار میروند. ️بهره برداری همزمان ۱۱ پایگاه اورژانس در یک استان، برای نخستین بار در سطح کشور رقم میخورد و نشاندهنده نگاه ویژه به جهت شرایط اسکان همراهان و افزایش آمادگی عملیاتی اورژانس در پایتخت و پیرامون آن است.
گفتنی است؛ ۲۷ پایگاه اورژانس استان تهران امسال به صورت کامل با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان بهسازی و بازسازی شد
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در آیین بهرهبرداری از پروژههای جدید اورژانس، از افتتاح و راهاندازی مجموعهای از طرحهای زیرساختی، تجهیزاتی و ناوگانی در سراسر کشور خبر داد و گفت: مجموع اعتباری که برای اجرای این پروژهها هزینه شده، یک و چهار دهم همت است که بهصورت مشارکتی و با همکاری وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور و استانداریهای استانهای مختلف تأمین شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که در سال جاری با دستور و حمایت مقام عالی وزارت دنبال شد، مشارکتطلبی استانداریها در کمک به اورژانس کشور و اورژانسهای استانها بود که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی به همراه داشت و در همین راستا حدود ۶ تا ۷ استان با امضای تفاهمنامههای استانی میان استاندار، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان اورژانس کشور وارد این همکاری شدند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: این تفاهمنامهها با هدف تأمین بخشی از نیازهای آمبولانسی استانها و در برخی موارد با مشارکت ۵۰ درصدی طرفین منعقد شد و بخشی از مصوبات سفرهای استانی وزیر بهداشت نیز با سرعت مناسب به مرحله اجرا رسید و امروز شاهد بهرهبرداری از آنها و ورود تجهیزات به ناوگان عملیاتی هستیم.
میعادفر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۳ پایگاه اورژانس با فضای فیزیکی آماده بهرهبرداری است که همکاران ما فعالیت خود را در آنها آغاز کردهاند و همچنین ۴ ساختمان ستاد مرکزی اورژانس در چهار دانشگاه علوم پزشکی و ۴ آشیانه اورژانس هوایی نیز به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: با افتتاح پروژههای امروز، مجموعاً ۳۳ پد بالگرد برای نشست و برخاست بالگردهای اورژانسی در کشور فعال خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به توسعه ناوگان امدادی گفت: امروز ۵۳ دستگاه آمبولانس، ۹۳ دستگاه موتورلانس، ۱۳ خودروی فرماندهی، ۶ خودروی پشتیبانی و یک دستگاه آمبولانس آموزشی به ناوگان اورژانس کشور اضافه میشود.
میعادفر یکی از چالشهای اصلی حوزه اورژانس را ارتباطات عملیاتی عنوان کرد و افزود: در همین راستا، با تقویت سیستمهای ارتباطی بیسیمی، ۲۵۸ دستگاه بیسیم وارد ناوگان عملیاتی شده و همچنین ۳۲۲ دستگاه تلفن همراه برای ثبت و مدیریت عملیاتهای اورژانسی به پایگاهها تحویل داده میشود.
وی ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی نیز، با مجوز استخدامی صادرشده از سوی وزارت بهداشت، ۹۴ پایگاه اورژانس فعالیت خود را با نیروهای جدید آغاز کردهاند.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به افتتاح یک پایگاه مهم اورژانس هوایی گفت: پایگاه اورژانس هوایی خور و بیابانک بهعنوان یکی از محرومترین مناطق کشور که فاصله آن تا نزدیکترین مرکز تخصصی حدود سه ساعت است، همزمان با چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهرهبرداری خواهد رسید.
میعادفر گفت: در قالب این طرحها، ۱۲ پروژه در مهاباد و شهرهای اطراف به بهرهبرداری رسید که حاصل تلاشهای انجامشده طی ۴ سال اخیر است و خوشبختانه تعداد پایگاههای فعال از ۸۵ مورد عبور کرده است.
وی افزود: امروز بهصورت همزمان شاهد افتتاح و بهرهبرداری از تجهیزات و امکانات اورژانسی در ۱۵ استان کشور هستیم که برای نخستینبار با این گستردگی انجام میشود و گامی مهم در راستای ارائه خدمات بهینه و سریع به مردم شریف استانها بهشمار میرود.
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