حجت‌الاسلام سید محمد جواد جلالی عضو جامعه روحانیت مبارز و معاون امور استان‌های شورای وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به دستگیری‌های اخیر، با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون، اظهار داشت: اظهارنظرهای خارج از چارچوب و مصالح کشور، مسیر گفتگوی عقلانی را مسدود کرده و با رهاسازی فضا به دست هیجان، بستر سوءاستفاده دشمنان و رسانه‌های معاند را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برخی مواضع تند و غیرمسئولانه در فضای سیاسی، تصریح کرد: رادیکال‌سازی فضا، عملاً به تضعیف عقلانیت سیاسی منجر شده و میدان را برای جریان‌هایی باز می‌کند که بدون پذیرش مسئولیت، هزینه‌های امنیتی و اجتماعی را بر کشور تحمیل می‌کنند.

جلالی در ادامه، ضمن تأکید بر اینکه اصلاحات واقعی تنها در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند، افزود: تجربه‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور نشان داده است که هیچ جریانی با عبور از ساختارهای قانونی و هم‌سویی با دشمن خارجی به نتیجه نرسیده و چنین مسیری، نه اصلاح‌طلبانه، بلکه تهدیدکننده امنیت ملی است.

معاون امور استان‌های شورای وحدت خاطرنشان کرد: احزاب و جبهه‌های سیاسی، مشروعیت خود را از قانون می‌گیرند و هرگونه خروج از این مسیر، عملاً حذف خودخواسته از فرآیند سیاست‌ورزی مسئولانه است.

وی در پایان، با اشاره به حساسیت شرایط کشور در آستانه انتخابات، تأکید کرد: تلاش برای ملتهب‌سازی فضا، پیش از آن‌که سودی برای یک جریان سیاسی داشته باشد، به زیان مردم‌سالاری و انتخاب آگاهانه مردم تمام می‌شود؛ سیاست‌ورزی مسئولانه مستلزم مهار هیجان، تفکیک اعتراض از آشوب و ترجیح عقلانیت بر رفتارهای احساسی است.

