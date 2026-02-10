جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای جدیدترین آمار شهدا و زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۷۲ هزار و ۳۷ نفر به شهادت رسیدهاند.
همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۶۶۶ نفر رسیده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که طی ساعات گذشته همچنین پیکر ۵ شهید به بیمارستان منتقل شده است. طی این مدت ۵ نفر نیز زخمی شده اند.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۵۸۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۵۵۸ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۷۱۷ شهید نیز از زیر آوار خارج شده اند.
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