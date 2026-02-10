۱۰ پروژه راهداری تنگستان آغاز و افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر ظهر سه‌شنبه در این آئین گفت: بهسازی و تعریض محور «دلوار-محمدعامری-باشی- بوالخیر-عامری»، تراش و روکش آسفالت حدفاصل «عالی حسینی-دمروبادان» و روشنایی روستای کاکلی رسما به بهره برداری رسید.

فرزاد رستمی افزود: همچنین عملیات اجرایی پروژه های بهسازی قطعه سوم محور «اهرم-فراشبند»، قطعه دوم محور «انبارک-قباکلکی»، «بوالخیر- عامری»، بهسازی ورودی «اهرم از سمت کلمه»، اجرای روکش حفاظتی محور «اهرم -خاییز»، فاز نهایی روشنایی کمربندی «اهرم» و تکمیل محور «دلوار- محمدعامری» آغاز شد.

وی تاکید کرد: این پروژه‌ها به منظور بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، افزایش ایمنی راه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات راهداری در استان تقدیم کاربران جاده ای خصوصا اهالی شهرستان تنگستان می شود.