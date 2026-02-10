دو نفر به دلیل سقوط بهمن در جنوب شرقی فرانسه کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، سرویس‌های امداد و نجات گزارش دادند که ریزش بهمن در سنت وران، واقع در بخش اوت-آلپ، رخ داد و دو اسکی‌باز خارج از پیست جان باختند.

سنت وران به عنوان مرتفع‌ترین روستای آلپ فرانسه شناخته می‌شود.