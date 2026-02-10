دو نفر به دلیل سقوط بهمن در جنوب شرقی فرانسه کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، سرویسهای امداد و نجات گزارش دادند که ریزش بهمن در سنت وران، واقع در بخش اوت-آلپ، رخ داد و دو اسکیباز خارج از پیست جان باختند.
سنت وران به عنوان مرتفعترین روستای آلپ فرانسه شناخته میشود.
رسانههای محلی فرانسه روز سهشنبه گزارش دادند که دو اسکیباز پس از گرفتار شدن در بهمن در سنت وران، پیست اسکی در کوههای آلپ فرانسه در جنوب شرقی این کشور، جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، سرویسهای امداد و نجات گزارش دادند که ریزش بهمن در سنت وران، واقع در بخش اوت-آلپ، رخ داد و دو اسکیباز خارج از پیست جان باختند.
سنت وران به عنوان مرتفعترین روستای آلپ فرانسه شناخته میشود.
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