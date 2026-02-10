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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

دو نفر به دلیل سقوط بهمن در جنوب شرقی فرانسه کشته شدند

دو نفر به دلیل سقوط بهمن در جنوب شرقی فرانسه کشته شدند

رسانه‌های محلی فرانسه روز سه‌شنبه گزارش دادند که دو اسکی‌باز پس از گرفتار شدن در بهمن در سنت وران، پیست اسکی در کوه‌های آلپ فرانسه در جنوب شرقی این کشور، جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، سرویس‌های امداد و نجات گزارش دادند که ریزش بهمن در سنت وران، واقع در بخش اوت-آلپ، رخ داد و دو اسکی‌باز خارج از پیست جان باختند.

سنت وران به عنوان مرتفع‌ترین روستای آلپ فرانسه شناخته می‌شود.

کد مطلب 6744956

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