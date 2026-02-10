دو نفر پس از سقوط یک بالگرد نظامی در کره جنوبی دچار ایست قلبی شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ،رسانه‌های محلی روز سه شنبه گزارش دادند پس از سقوط یک بالگرد نظامی در استان گیونگی کره جنوبی، دو نفر دچار ایست قلبی شدند.

این بالگرد حدود ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت محلی در شهرستان گاپیونگ، نزدیک سئول، سقوط کرد.

دو نفر از سرنشینان این بالگرد در حالت ایست قلبی و با جراحات جدی به بیمارستان منتقل شدند.

این بالگرد که برای آموزش پرواز برخاسته بود، یک بالگرد AH-۱S کبرا ارتش کره جنوبی بود.

هیچ انفجار یا آتش‌سوزی در اثر این حادثه رخ نداده است.

مقامات قصد دارند علل این حادثه را بررسی کنند.