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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

۲ کشته و ۱۳ زخمی به دلیل ریزش ساختمان در غرب هند

۲ کشته و ۱۳ زخمی به دلیل ریزش ساختمان در غرب هند

یک مقام دولتی هند روز سه شنبه اعلام کرد: در حادثه ریزش ساختمان در کوتا در ایالت غربی راجستان هند، حداقل دو نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، یک مقام دولتی هند روز سه شنبه اعلام کرد: در حادثه ریزش ساختمان در کوتا در ایالت غربی راجستان هند، حداقل دو نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

آنیل آگراوال، کمیسر بخش کوتا، در گفتگو با رسانه‌ها در مورد این حادثه گفت که دو جسد از محل حادثه پیدا شده است و افزود که تلاش‌ها برای شناسایی متوفیان در حال انجام است.

از میان مجروحان، دو نفر دچار جراحات جدی شده‌اند. وی افزود: «مه مجروحان در بیمارستان‌های محلی بستری هستند.

به گزارش رسانه‌های محلی، این ساختمان دارای یک رستوران در طبقه همکف است. علت ریزش هنوز مشخص نشده است.

کار نجات همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6745076

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