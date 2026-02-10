۲ کشته و ۱۳ زخمی به دلیل ریزش ساختمان در غرب هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، یک مقام دولتی هند روز سه شنبه اعلام کرد: در حادثه ریزش ساختمان در کوتا در ایالت غربی راجستان هند، حداقل دو نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.
آنیل آگراوال، کمیسر بخش کوتا، در گفتگو با رسانهها در مورد این حادثه گفت که دو جسد از محل حادثه پیدا شده است و افزود که تلاشها برای شناسایی متوفیان در حال انجام است.
از میان مجروحان، دو نفر دچار جراحات جدی شدهاند. وی افزود: «مه مجروحان در بیمارستانهای محلی بستری هستند.
به گزارش رسانههای محلی، این ساختمان دارای یک رستوران در طبقه همکف است. علت ریزش هنوز مشخص نشده است.
کار نجات همچنان ادامه دارد.
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