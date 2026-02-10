برگزاری نمایشگاه گروهی تصویرسازی «هنر مقاومت» در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی تصویرسازی با عنوان «هنر مقاومت» با حضور جمعی از هنرمندان تصویرگر، در حوزه هنری تماشاخانه مهر برگزار می‌شود.

این نمایشگاه شامل ۳۰ اثر تصویرسازی با محوریت حوزه مقاومت است که در آن، کاراکتر انسانی به‌ویژه زنان و کودکان به‌عنوان سوژه‌های اصلی آثار مورد توجه قرار گرفته‌اند. هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه، تلاش کرده‌اند با نگاهی انسانی، روایتی تصویری از رنج‌ها، ایستادگی‌ها و امیدهای برخاسته از بطن مقاومت را به نمایش بگذارند.

نمایشگاه «هنر مقاومت» به کیوریتوری مریم علیانی و کیمیا معمارنیا برگزار می‌شود و آثاری از هنرمندانی چون فاطمه طالبی، زهرا رضایی، نازنین پروانی، نیایش محمدقلی‌پور، مهسا مهرنژاد، سارا کاکاهر، هادیه حسینی، زهرا صالحی، فاطمه قاسمی، حدیث شعبانی، سارامعزی‌زاده، ملیکا جان‌پور، حنانه محمدحسن‌فروزی و به انتخاب: سمانه صفایی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه روز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۰ بهمن، همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ از این رویداد هنری بازدید کنند.

نمایشگاه گروهی تصویرسازی «هنر مقاومت» در تهران، بولوار آیت‌الله شهید مدرس، روبه‌روی بوستان ملت، حوزه هنری، تماشاخانه مهر میزبان مخاطبان هنرهای تجسمی خواهد بود.