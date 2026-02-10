به گزارش خبرنگارمهر، طاهره عاشوریان صبح سهشنبه در جشنواره استانی «مهر مادرانه» که با هدف ارتقای جایگاه مادری و احیا و تقویت هویت مادری برگزار شد، اظهار کرد:در آینه آفرینش، نام مادر تابانترین تجلی رحمت الهی است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود:آنگاه که این نقش مقدس با باروری و پرورش فرزندان و هماهنگی با اصول انسانساز اسلام در زندگی پاک مردم ایران جلوه کند، فداکاری، حکمت و عظمت پدید میآید.
نقش برجسته مادران در تربیت نسل آینده
عاشوریان با بیان اینکه مادران همچون فرشتگان، ستونهای استوار خانواده و پرورشدهندگان نسلهای آینده هستند، گفت: در مکتب اسلام، مادری عبادتی بزرگ و زمینهساز تربیت امت صالح است.
وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله مبنی بر اینکه الجنة تحت أقدام الأمهات، افزود: مادران گنجینههای تجربه، صبر و مدیریت عاطفیاند و میتوان گفت قهرمانان بیادعای زندگی هستند.
چالشهای جمعیتی و ضرورت توجه فرهنگی
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت جمعیت جوان در توسعه کشور گفت: ایران طی دهههای اخیر با کاهش شدید موالید مواجه شده و سومین کشور جهان است که با سرعت به سمت سالمندی پیش میرود.
وی تصریح کرد:مسئله اصلی جمعیت، فرهنگی و اجتماعی است و اقدامات اقتصادی بهتنهایی نمیتواند این چالش را حل کند. بنابراین باید سرمایهگذاری جدی در حوزه فرهنگی صورت گیرد.
عاشوریان با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت فرزندآوری اظهار کرد:فرزندآوری یکی از مهمترین مجاهدتهای زنان است، زیرا خداوند ابزار پرورش را به آنان داده و صبر و احساسات ویژه را در وجودشان قرار داده است.
عاشوریان با بیان اینکه استان گیلان در شاخصهای جمعیتی زیر خط قرمز قرار دارد، گفت:در این برنامه تلاش شده است مادران دارای چهار فرزند و بیشتر، بهویژه مادران دهه شصتی فعال در عرصههای قرآنی، اقتصادی، اجتماعی و علمی معرفی و تجلیل شوند.
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