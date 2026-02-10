سقوط اتوبوس مسافربری به رودخانه در مرکز نپال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس نپال اعلام کرد که یک اتوبوس مسافربری که از کاتماندو به سمت اوخالدونگا در حرکت بود، روز سه‌شنبه در منطقه رامچهاپ در مرکز نپال به رودخانه‌ای سقوط کرد و حداقل ۱۰ نفر به شدت زخمی شدند.

به گفته پلیس، این اتوبوس که گفته می‌شود ۱۳ سرنشین از جمله راننده داشته، از بزرگراه منحرف شده و حدود ۱۰۰ متر به داخل رودخانه تاماکوشی سقوط کرده است.

راجان پراساد تیمسینا، سخنگوی پلیس منطقه رامچهاپ، گفت: ما ۱۰ نفر را نجات داده و آنها را به بیمارستان محلی منتقل کرده‌ایم. حال اکثر آنها وخیم است.

وی گفت که پلیس با حمایت ساکنان محلی به عملیات نجات ادامه می‌دهد.