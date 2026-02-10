به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حاتم ابراهیمی ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، محدودیت ترافیکی راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ را در مرکز استان به شرح ذیل اعلام و اضافه کرد: از ساعت ۰۸:۰۰ روز ۲۲ بهمن از عبور و مرور هرگونه وسایل نقلیه به این محدوده‌ها تا اتمام مراسم راهپیمایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

الف: میدان چی چست به طرف میدان ولایت فقیه

ب: تقاطع شهید مدنی، شهید مطهری به طرف میدان ولایت فقیه

ج: تقاطع باکری شهید منتظری به طرف میدان ولایت فقیه

چ: کنار گذر بلوار عطایی به طرف خیابان امام (ره)

ح: میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)

خ: کوچه اگاهی ( مخابرات) به طرف خیابان امام (ره)

د: کنار گذر خیابان ارتش بطرف پنجراه ، میدان انقلاب

ر: خیابان کاشانی از سه راهی هلال‌احمر به طرف میدان انقلاب و کلیه مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره)

ز: تقاطع استادان به طرف میدان انقلاب ( امام ۲)

سرهنگ ابراهیمی در ادامه از مردم شهید پرور، انقلابی و فهیم درخواست کرد که همانند سال‌های قبل حتی الامکان از آوردن وسایط نقلیه شخصی در محیط پیرامون مسیرهای راهپیمایی خودداری و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: از پارک کردن وسایط نقلیه در مسیرهای راهپیمایی و تقاطع‌های منتهی به مسیرهای راهپیمایی جداً پرهیز کنند در غیر این صورت خودروهای پارک شده توسط جرثقیل‌های راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد.

ابراهیمی گفت: تردد شهروندان با موتورسیکلت و دوچرخه در مسیرهای راهپیمایی و در بین جمعیت ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی تاکید کرد: شهروندانی که قصد تردد با وسیله نقلیه خود در سطح شهر را دارند قبلاً پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی لازم را جهت استفاده از سایر معابر و مسیرهای جایگزین جهت رسیدن به مقصدشانن را داشته باشند و با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی در ایجاد نظم و امنیت ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.