به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حاتم ابراهیمی ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، محدودیت ترافیکی راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ را در مرکز استان به شرح ذیل اعلام و اضافه کرد: از ساعت ۰۸:۰۰ روز ۲۲ بهمن از عبور و مرور هرگونه وسایل نقلیه به این محدودهها تا اتمام مراسم راهپیمایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
الف: میدان چی چست به طرف میدان ولایت فقیه
ب: تقاطع شهید مدنی، شهید مطهری به طرف میدان ولایت فقیه
ج: تقاطع باکری شهید منتظری به طرف میدان ولایت فقیه
چ: کنار گذر بلوار عطایی به طرف خیابان امام (ره)
ح: میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)
خ: کوچه اگاهی ( مخابرات) به طرف خیابان امام (ره)
د: کنار گذر خیابان ارتش بطرف پنجراه ، میدان انقلاب
ر: خیابان کاشانی از سه راهی هلالاحمر به طرف میدان انقلاب و کلیه مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره)
ز: تقاطع استادان به طرف میدان انقلاب ( امام ۲)
سرهنگ ابراهیمی در ادامه از مردم شهید پرور، انقلابی و فهیم درخواست کرد که همانند سالهای قبل حتی الامکان از آوردن وسایط نقلیه شخصی در محیط پیرامون مسیرهای راهپیمایی خودداری و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
وی ادامه داد: از پارک کردن وسایط نقلیه در مسیرهای راهپیمایی و تقاطعهای منتهی به مسیرهای راهپیمایی جداً پرهیز کنند در غیر این صورت خودروهای پارک شده توسط جرثقیلهای راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد.
ابراهیمی گفت: تردد شهروندان با موتورسیکلت و دوچرخه در مسیرهای راهپیمایی و در بین جمعیت ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی تاکید کرد: شهروندانی که قصد تردد با وسیله نقلیه خود در سطح شهر را دارند قبلاً پیشبینیها و برنامهریزی لازم را جهت استفاده از سایر معابر و مسیرهای جایگزین جهت رسیدن به مقصدشانن را داشته باشند و با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی در ایجاد نظم و امنیت ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.
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