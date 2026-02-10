دعوت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا از مردم برای راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای، ضمن تبریک فرارسیدن چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آحاد ملت شریف ایران اسلامی به ویژه کارکنان خدوم و مجاهد انتظامی و خانواده های محترم آنان را به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لا یطَؤُنَ مَوْطِئاً یغِیظُ الْکفَّارَ وَ لا ینالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیلاً إِلاَّ کتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا یضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِین(سوره توبه/آیه۱۲۰)

۲۲ بهمن، نماد پیروزی حق بر باطل و یادآور حماسه‌ بی‌بدیل ملت ایران است که با رهبری امام خمینی (ره)، دست استبداد داخلی و استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای جنایتکار را از سرنوشت خود کوتاه کرد و فصلی نوین در تاریخ عزت و استقلال و پیشرفت این مرز و بوم رقم زد.

اکنون که انقلاب اسلامی در آستانه‌ ورود به چهل و هشتمین سالگرد خود قرار گرفته، دشمنان با خیالی باطل، همچنان به دنبال سلطه مجدد بر این سرزمین مقدس هستند تا بار دیگر ثروت‌های ایران را چپاول نمایند. آن‌ها با توطئه‌های گوناگون، می‌کوشند تا اراده‌ی پولادین مردم ایران را در هم بشکنند و سایه‌ی شوم سلطه‌ی خود را بر این سرزمین بگسترانند، اما ملت هوشیار و بصیر، که سال‌ها طعم تلخ استبداد، استعمار و استکبار را چشیده و استقلال و آزادی را با خون هزاران شهید گلگون کفن به دست آورده‌است، اجازه نداده که تاریخ تلخ گذشته تکرار شود و بیگانگان سرنوشت آنان را رقم بزنند، این ملت غیور همواره با پیروی از رهنمودهای امام خامنه ای (مدظله العالی) و با وحدت و انسجام، سدی محکم در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان بوده‌اند.

وقایع و تحولات اخیر و دشمنی‌های آشکار استکبار جهانی علیه ملت ایران، حساسیت دهه فجر امسال را دوچندان کرده است. اگرچه در ۲۲ دی‌ماه، به تعبیر امام خامنه ای (مدظله العالی)، یک ۲۲ بهمن تاریخی دیگر رقم خورد اما بدیهی است که راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال خط بطلانی خواهد بود بر همه توطئه‌ها و اهداف دشمنان انقلاب اسلامی، بنابراین حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حضوری که بی شک دشمنان را به عقب رانده و پاسخ دندان‌شکن، محکم و روشنی از سوی ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی به آمریکا جنایتکار، رژیم سفاک صهیونیستی و جریان‌های معاند داخلی خواهد بود و برهم زننده تمامی معادلات و توهمات آنان است.

سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تبریک خجسته ایام سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ضمن تقدیر از ملت شریف ایران اسلامی و یکایک مجاهدان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در سخت‌ترین شرایط، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و فتنه آمریکایی صهیونی اخیر، مستحکم و مقاوم در سنگر خدمت به مردم و دفاع از امنیت ایران اسلامی ثابت قدم بوده اند از عموم ملت بصیر و انقلابی ایران به ویژه از کارکنان مجاهد و هوشیار انتظامی و خانواده های آنان دعوت می‌کنم تا با حضور پرشور، باصلابت و دشمن‌شکن خود در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن، ضمن تجدید بیعت با نائب امام عصر( عج)، امام خامنه ای (مدظله العالی) و شهدای والامقام، بار دیگر عزم راسخ خویش را در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان به نمایش بگذارند و پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های مستکبران و جنایتکاران داده و پیام روشن اقتدار، وحدت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند.