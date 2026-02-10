اعمال محدودیت ترافیکی تعطیلات یوم الله ۲۲ بهمن در ۲ محور گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به ایام تعطیلی یوم الله ۲۲ بهمن و به منظور افزایش ایمنی ، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه ، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای قدیم رشت - قزوین و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ و از ساعت ۰۸۰۰الی ۲۴۰۰ و روز چهارشنبه و جمعه مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ و۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی در محور قدیم "رشت – قزوین و بلعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان بیان داشت : در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محورهایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است ، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ های در نظر گرفته اقدام خواهد شد