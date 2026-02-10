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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پیامی از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی پیامی از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دهه مبارک فجر، یادآور طلوع عزت، استقلال و خودباوری ملت بزرگ ایران است؛ ایامی که با اراده و حضور مردم، صفحه‌ای نو در تاریخ این سرزمین رقم خورد.

لبیک به دعوت حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای حضور پرشور در صحنه، وظیفه‌ای ملی و انقلابی است. بر همین اساس، از عموم مردم شریف استان فارس، مبلغان گرانقدر، روحانیون معزز، فعالان و تشکل‌های دینی و قرآنی، هیئات مذهبی و کانون‌های فرهنگی دعوت می‌کنم با حضور گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام تجدید بیعت نمایند.

حضور شما، نمایش وحدت، امید و اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم است.

کد مطلب 6745178

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      امنیت امروز رو مدیون اول شهدا وجانبازان هستیم بعدم مدیون شهدای مدافع حرم شهدای امنیت....هستیم بخاطر شهدا ....هم شده باید شرکت کنیم دوستان به راهپیمایی برید...تا چشم دشمنان ایران الخصوص آمریکا و اسرائیل کور شود....لبیک یا خامنه ای...

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