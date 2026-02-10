دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی پیامی از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دهه مبارک فجر، یادآور طلوع عزت، استقلال و خودباوری ملت بزرگ ایران است؛ ایامی که با اراده و حضور مردم، صفحه‌ای نو در تاریخ این سرزمین رقم خورد.

لبیک به دعوت حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای حضور پرشور در صحنه، وظیفه‌ای ملی و انقلابی است. بر همین اساس، از عموم مردم شریف استان فارس، مبلغان گرانقدر، روحانیون معزز، فعالان و تشکل‌های دینی و قرآنی، هیئات مذهبی و کانون‌های فرهنگی دعوت می‌کنم با حضور گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام تجدید بیعت نمایند.

حضور شما، نمایش وحدت، امید و اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم است.