به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان با حضور در بیت عالم ربانی آیتالله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در ورامین، ارتحال این عالم برجسته و انقلابی را به خانواده او تسلیت گفت و از سیره علمی و اجتماعی وی تجلیل کرد.
عضو هیئت دولت و نماینده عالی دولت در استان تهران، پیش از ظهر سهشنبه و در جریان سفر یکروزه خود به ورامین، با حضور در بیت این روحانی فقید، درگذشت او را به بیت معظم محمودی، بهویژه حججالاسلام سید محسن محمودی و سید مهدی محمودی، تسلیت گفت.
استاندار تهران در این دیدار، با اشاره به سفر چند ماه پیش خود به ورامین، از دیدار با آیتالله محمودی گلپایگانی بهعنوان «توفیقی ارزشمند» یاد کرد و گفت: وی عالمی ربانی، مردمی و سادهزیست بودند که ارتباطی صمیمی با مردم داشتند و خدمت بیمنت را سرلوحه زندگی خود قرار داده بود.
معتمدیان با توصیف آیتالله محمودی بهعنوان «یار امام و رهبری»، افزود: فقدان چنین شخصیتهایی، ضایعهای برای جامعه دینی و انقلابی کشور است و یاد و نام آنان در حافظه مردم و تاریخ منطقه باقی خواهد ماند.
استاندار تهران همچنین در جریان این دیدار، از اتاق ملاقاتها و کتابخانه آیتالله محمودی گلپایگانی بازدید کرد؛ فضایی که به گفته همراهان، سالها محل دیدارهای مردمی، گفتوگوهای دینی و فعالیتهای فرهنگی این عالم فقید بوده است.
او در پایان، ضمن ابراز همدردی با خانواده و شاگردان آیتالله محمودی گلپایگانی، برای بازماندگان صبر و آرامش آرزو کرد.
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