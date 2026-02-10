احسان خادمی بهابادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به علم روابط بین‌الملل اظهار کرد: سه نوع قدرت، قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند در نظام بین‌الملل وجو دارد.

وی ادامه داد: قدرت سخت به ادوات و جنگ‌افزارهای نظامی اشاره دارد که پایه‌های اصلی قدرت نظامی یک کشور را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، قدرت نرم یک مفهوم پیچیده‌تر است که شامل مولفه‌های متعددی می‌شود، اما مهم‌ترین عامل نشان‌دهنده قدرت نرم یک کشور، سرمایه اجتماعی آن است؛ که میزان حمایت مردم از نظام و دولت خود را نشان می‌دهد.

خادمی بهابادی اظهار داشت: قدرت هوشمند، ترکیبی از قدرت نرم و قدرت سخت است که می‌تواند به شکل مؤثرتری منجر به امنیت و آرامش در جامعه شود.

وی ادامه داد: اگر ما در زمینه قدرت سخت در وضعیت خوبی قرار داشته باشیم و همزمان سطح قدرت نرم نیز ارتقا یابد، به قدرت هوشمند دست خواهیم یافت که به حداکثر قدرت کشور کمک خواهد کرد.

خادمی همچنین به این نکته مهم اشاره کرد که با افزایش قدرت یک کشور، امنیت و آرامش مردم نیز بالا می‌رود. این امنیت می‌تواند ایجاد بازدارندگی کند و کشور را در برابر توطئه‌های دشمنان حفاظت نماید.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در حمایت از نظام اسلامی یکی از مظاهر مهم قدرت به شمار می‌رود و می‌تواند هم به حفظ قدرت و هم به افزایش آن کمک کند.

حماسه ۲۲ بهمن؛ نمایشی از اقتدار ملی و قدرت مردم ایران است

نویسنده و استاد دانشگاه تصریح کرد: حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، بار دیگر قدرت نرم و نمایش اقتدار نظام اسلامی ایران را به نمایش می‌گذارد.

خادمی بهابادی گفت: مردم ما می‌دانند که به خوبی با این نمایش قدرت، نهایتاً منجر به بازدارندگی، تأمین امنیت و منافع ملی خود در کشور خواهند شد.

وی افزود: حمایت گسترده مردم از نظام اسلامی و محکومیت استکبار جهانی در این روز، نشان‌دهنده قدرت نرم بی‌بدیل انقلاب اسلامی و نمایش قدرت بی‌نظیر جمهوری اسلامی است.

کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: هدف دشمن از ایجاد جنگ‌های مختلف، اعم از جنگ‌های نظامی، شناختی، اقتصادی و تروریستی، ناامیدکردن مردم ایران است. حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می‌دهد که ملت ایران به آینده امیدوار است و این دشمن است که باید ناامید شود.

وحدت و همبستگی ملت ایران خار چشم دشمنان است

خادمی با بیان اینکه یکی از اهداف دشمن، ایجاد اختلاف و جنگ داخلی در ایران است بیان کرد: دشمن با استفاده از راهبردهای مختلف به دنبال ایجاد جنگ داخلی و تفرقه در میان مردم ایران است.

وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان‌دهنده همبستگی و اتحاد این ملت است. مردم ایران دارای وحدت کلمه مثال‌زدنی هستند و این همبستگی در برابر طرح‌های دشمنان مؤثر واقع خواهد شد.

این استاد دانشگاه به مقاومت ملت ایران در برابر چالش‌های داخلی نیز اشاره کرد و گفت: هدف دشمن از انواع این جنگ‌ها در ایران، تلاش برای شکستن مقاومت ملت ایران است.

خادمی بیان کرد: قطعا حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان‌دهنده اراده‌ای قوی و استقامت ملت ایران، به ویژه در برابر توطئه‌ها است.

وی به تجارب گذشته کشور نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مانند دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، حمایت مردم از نظام اسلامی، فاکتور اصلی پیروزی ما در جنگ‌ها بوده است.

استاد دانشگاه در بهاباد ادامه داد: حضور مردم و حمایت آن‌ها از نظام اسلامی، در تمام تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه و ناامیدی اثر گذار بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: در تمامی توطئه‌ها، از جمله تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های شناختی و رسانه‌ای، حضور و حمایت مردم از نظام اسلامی، عاملی کلیدی در حفظ آن بود.

خادمی بهابادی همچنین به جنگ دوازده روزه اخیر و شکست نقشه‌های دشمن در ایجاد جنگ داخلی اشاره کرد و گفت: حضور گسترده مردم در یوم الله ۲۲ دی‌ماه، دشمنان را ناامید می‌کند و این فتنه‌های آنان را با شکست مواجه می‌سازد.

نویسنده و استاد دانشگاه اظهار داشت: حضور در صحنه مردم به روشنی توانمندی و عزم راسخ ملت ایران در برابر چالش‌های داخلی و خارجی را نشان می‌دهد و به وضوح بر اهمیت وحدت و همبستگی در راستای تأمین امنیت و منافع ملی تأکید دارد.