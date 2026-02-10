به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونها و انجمنهای ورزشی امروز (سه شنبه ۲۱ بهمن) طی نشستی با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و سایر کارشناسان این دو مجموعه، جلسه سیاستگذاری بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و بازیهای ساحلی ۲۰۲۶ سانیا را برگزار کرد.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ماه سال آینده به میزبانی ژاپن در استان آیچی و شهر ناگویا برگزار میشود. طبق زمان بندی انجام شده از سوی ستاد برگزاری بازیها، ثبت نام اولین فهرست از ورزشکاران شرکت کننده در این رویداد باید تا اواسط اسفند ماه انجام شود.
بر این اساس جلسهای تخصصی با حضور مسئولان وزارت و کمیته ملی المپیک برگزار شد تا در خصوص چگونگی چینش این کاروان تصمیمات لازم گرفته شود.
پیشنهادی که از سوی مرکز نظارت بر تیمهای کمیته المپیک مطرح شد این بود که ترکیب کاروان با در نظر گرفتن شانس مدال آوری ورزشکاران در ۳۳ رشته، سه آیتم اعزام قطعی، اعزام مشروط و عدم اعزام لحاظ شود. متخصصان حاضر در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند و قرار شد پس از بررسیها و آنالیز مجدد تیمهای ملی و رقبا نسبت به ارسال لیست اولیه اقدام شود.
در مورد بازیهای ساحلی ۲۰۲۶ که از ۲ تا ۱۰ اردیبهشت ماه در شهر سانیای چین برگزار میشود آخرین وضعیت آمادگی ساحلی بازان اعزامی به این مسابقات اعلام شد و مسئولان مربوطه به تفکیک رشتهها تعداد مدالها و جایگاه نمایندههای کشورمان را نیز پیش بینی کردند.
ترکیب کاروان اعزامی به سانیا نهایی شده و ایران با حضور 61 ورزشکار در رشتههای بسکتبال، کشتی، واترپلو، دوومیدانی، سنگنوردی، کبدی، جوجیتسو، فوتبال، هندبال، والیبال در این این دوره بازی ها شرکت میکند.
ایران تاکنون در پنج دوره بازیهای ساحلی آسیا حضور پیدا کرده است که بهترین نتیجه آن در بازیهای سال ۲۰۱۴ است که با کسب ۹ مدال طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز به رتبه چهارم تیمی رسید.
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