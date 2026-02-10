به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره‌برداری از ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی شهری و روستایی و ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه‌های زیرساختی و حمل و نقل ریلی وزارت راه و شهرسازی در ۱۷ استان کشور، امروز سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ با حضور رئیس جمهور و به صورت برخط برگزار شد.

افزایش ۶۶ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی با رعایت تمامی ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمینی، رشد ۱۱۰ درصدی آماده‌سازی اراضی طرح‌های مسکن، افزایش بیش از ۲۰ درصدی سرعت بازرگانی در بخش ریلی، ‌ ایمن‌سازی ۱۱۰۰ نقطه جاده‌ای طی ۱۵ ماه، ثبت رکورد ساخت ۱۱۵۰ کیلومتر بزرگراه، رشد ۲۸ درصدی عملیات کانتینری در بنادر، احیای مسیرهای ریلی با دیپلماسی حمل‌ونقل و تقویت امید اجتماعی از مسیر توسعه زیرساخت‌ها از جمله این طرح‌ها و اقدامات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی در مسیر توسعه و آبادانی کشور در دولت چهاردهم بوده است.

پزشکیان، در این مراسم با قدردانی از همت و تلاش همه مدیران و دست‌اندرکاران وزارت راه و شهرسازی در به ثمر رساندن این طرح‌ها اظهار داشت: علی‌رغم تمام مشکلات و فشارهایی که در طول این یک سال و چند ماه گذشته توسط دشمنان با هدف ایجاد نارضایتی در کشور ایجاد شده، در روند پیشرفت و توسعه کشور مطلوب است و نسبت به سال‌های گذشته عقب ماندگی نداریم.

رئیس جمهور با تأکید بر شتاب گرفتن روند اجرای طرح‌های زیرساختی در تمامی عرصه‌ها خاطر نشان کرد: ضرورت دارد تلاش شود تا روند توسعه و آبادانی کشور بهتر و بیشتر باشد و با سرعت بیشتری مشکلات را حل کنیم و در همین راستا اعتبارات مورد نیاز توسعه کریدورهای راهبردی کشور در سال آینده افزایش چند برابری یافته است.

پزشکیان با اشاره به نقش حیاتی و اثرگذار مسیرهای مواصلاتی و کریدورها در پیشرفت اقتصادی کشور تصریح کرد: ضرورت دارد تمام کریدورها و مسیرهای مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور تکمیل شوند و توسعه یابند؛ چرا که سهولت و آسانی در رفت و آمدها موجب رونق تجارت و ارتباط هر چه بیشتر کشورمان با همسایگان خواهد شد.

در بخش دیگر از این مراسم وزیر راه و شهرسازی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در وزارت راه و شهرسازی در ۱۵ ماه گذشته اظهار داشت: طبق احکام برنامه هفتم توسعه، افزایش ظرفیت سکونتگاهی یکی از مهمترین نکات است و در اولویت سیاست‌ها قرار دارد. به همین منظور ۶۶ هکتار به ظرفیت سکونت‌گاهی کشور اضافه شده که در آن تمامی قوانین و موازین زیست‌محیطی و سکونتگاهی و خدماتی شهروندان در نظر داشته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت زیرساختی، آزادراهی، ریلی، ناوگان حمل و نقل، ‌ ایمنی جاده‌ها و بزرگراه‌ها رارو به رشد و پیشرفت نسبت به دوره‌های گذشته اعلام کرد و افزود: تمام تلاشمان در وزارتخانه راه و شهرسازی این است که با پشتیبانی دولت و حمایت ویژه نمایندگان مجلس به مطالبات مردم عزیز ایران رسیدگی کنیم و سطح امید را در جامعه افزایش دهیم.