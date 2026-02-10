به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و هشت (۲۱۰۸) نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ولادت با سعادت حضرت ولی عصر (عج) گفت: لیست ۲۱۰۸ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد و پس از بررسی کمیسیون‌های استانی و مرکزی، برای تصمیم نهایی به مقام معظم رهبری تقدیم و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.



وی افزود: از این تعداد، ۹۱۹نفر محکوم به طور کامل در صورتی که مرتکب جرم دیگری نشده و محکومیت دیگری نداشته باشند، مشمول عفو شدند و از زندان آزاد می‌شوند، همچنین ۱۱۸۹ نفر دیگر مشمول تخفیف یا تبدیل مجازات شده‌اند؛ تعدادی از این افراد پس از تحمل بخشی از مجازات آزاد می‌شوند و کسانی که مجازات زندانشان به جزای نقدی تبدیل شده، پس از پرداخت جزای نقدی، پرونده‌شان مختومه اعلام خواهد شد.



حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه گفت: لازم به ذکر است از ابتدای سال به مناسبت‌های مختلف، قوه قضاییه برای محکومانی که در طول تحمل کیفر متنبه شده و ادامه مجازات برای آنها ضروری نبوده، لیست‌هایی تهیه و تقدیم مقام معظم رهبری کرده است که یکی از مهمترین آن عفو معیاری بود. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول عفو شده‌اند که تعدادی از آنها آزاد شده و سایرین مشمول تخفیف مجازات شده‌اند.



معاون قضایی قوه قضاییه درباره ابهاماتی پیرامون دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر که سبب شهادت تعدادی از هموطنان و نیروهای امدادی، شهری مدافعان سلامت و امنیت شدند، گفت: در برخی محافل خاص ، به اشتباه مطرح شد، این افرادی که مرتکب جنایت شده همان افرادی هستند که در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ شرکت کرده و بی جهت مشمول عفو شده‌اند، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از دستگیرشدگان حوادث اخیر فاقد سابقه کیفری هستند و تنها ۱۰ درصد دارای سابقه هستند که از این میان، کمتر از ۳ درصد افرادی هستند که در سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شده و ۷ درصد آن نیز سوابقشان به جرایم دیگر مربوط است، بنابراین ادعاهایی مبنی برعدم تأثیر عفوهای پیشین بر اغتشاشات اخیر کاملاً کذب است و هدف مطرح کنندگان آن صرفاً تشویش اذهان عمومی بوده است.



حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: ما هر ساله به مناسبت یوم‌الله ۲۲ بهمن، فهرست عفو محکومان واجد شرایط را تقدیم رهبری معظم انقلاب می‌کنیم؛ امسال نیز به سیاق سنوات قبل، این فهرست را تقدیم کردیم؛ لکن با عنایت به شرایط بوجود آمده و فتنه خشن اخیر، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تا اسامی همه محکومانی که به نحوی از انحاء مرتبط با مسائل امنیتی هستند را از فهرست عفوها خارج کنند متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز در عفو و ارفاق قرار نمی‌گیرند.



وی تأکید کرد: رافت اسلامی و نگاه پدرانه و کریمانه مقام معظم رهبری تأثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در بازگشت مجرمان به جامعه دارد. قوه قضاییه همواره در مناسبت‌های مختلف اقدام به شناسایی محکومان مشمول عفو می‌کند و پس از احراز شرایط، در کمیسیون‌های استانی پرونده آنان از سوی رئیس قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود تا مشمول رافت اسلامی شوند و بتوانند زندگی مسالمت‌آمیز خود را از سر بگیرند.

لازم به ذکر است در لیست مورد عفو قرار گرفته هیچکدام از متهمین و محکومین مربوط به اغتشاشات اخیر منظور نگردیده است و قوه قضائیه نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین و عوامل اغتشاشات اخیر با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.