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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

تأکید معاون اول قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده

تأکید معاون اول قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، این قانون را مؤثر در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت خانواده و دومین وبینار دادگاه خانواده با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، موحد دبیر شورای راهبری دادگاه صلح، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، گفت: این قانون با رویکردی عدالت‌محور و حمایتی، نقش مؤثری در تحکیم نظام خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مقابله با روند رو به رشد طلاق و برخی مظاهر فساد در جامعه دارد.

معاون اول قوه قضاییه در نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های قوه قضاییه در حوزه خانواده، با اشاره به جایگاه بنیادین خانواده در نظام اسلامی، اظهار کرد: خانواده هسته اصلی جامعه است و هرگونه تزلزل در این نهاد، تبعات مستقیم و گسترده‌ای بر امنیت اجتماعی، اخلاق عمومی و سلامت جامعه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر، زنگ خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود، افزود: قانون حمایت از خانواده با هدف تحقق عدالت واقعی، صرفاً بر صدور حکم قضایی متمرکز نیست، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، به دنبال پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و حل اختلافات در مسیر صلح و سازش است.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش داوران حرفه‌ای در فرآیند رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح کرد: استفاده از داوران آموزش‌دیده و متخصص به عنوان یکی از ابزارهای مهم این قانون، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها، تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم باشد.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت مددکاران اجتماعی و مشاوران خانواده در کنار رسیدگی قضایی تأکید کرد و گفت: حضور مؤثر این متخصصان در فرآیند دادرسی، موجب اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با شرایط واقعی خانواده‌ها خواهد شد و نگاه حمایتی قانون را به‌طور عملی محقق می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به تحولات جدید در ساختار رسیدگی قضایی اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده، برای نخستین بار صدور برخی احکام در صلاحیت دادرس‌های محاکم صلح قرار گرفته است که این اقدام، ضمن تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت قضایی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر عزم جدی قوه قضاییه در اجرای کامل این قانون، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و پیشگیری از بروز فساد در جامعه است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و تخصصی موجود، اجرای مؤثر این قانون را در راستای تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سلامت اجتماعی با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6744985
مهسا حيدری توچائی

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