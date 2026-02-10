افتتاح فاز دوم پارک اداری زهک همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم پارک اداری شهرستان زهک ظهر سه شنبه همزمان با یازدهمین روز دهه فجر با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، استاندار سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
مهدی پارسی مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این آیین گفت: این پارک اداری با زیربنای یکهزار و ۵۵۰ متر مربع توسط این ادارهکل و از محل اعتبارات دولتی احداث شده است.
وی افزود: برای ساخت این پارک اداری در مجموع ۳۸۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که این امر نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه زیرساختهای اداری در شهرستانهای استان بهویژه مناطق مرزی است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این ساختمان در دو طبقه احداث شده و ظرفیت استقرار و ارائه خدمات اداری چهار دستگاه اجرایی شهرستان زهک را دارد که نقش مهمی در ساماندهی فضاهای اداری ایفا خواهد کرد.
وی افزود: تجمیع دستگاههای اجرایی در قالب پارک اداری موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی، کاهش مراجعات غیرضروری، صرفهجویی در زمان و هزینه شهروندان و افزایش بهرهوری کارکنان دستگاههای اجرایی میشود.
پارسی تاکید کرد: همچنین ایجاد و توسعه پارکهای اداری یکی از رویکردهای مهم در راستای تحقق توسعه متوازن و ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرستانهای کمتر برخوردار است و افتتاح فاز دوم پارک اداری زهک گامی موثر در این مسیر بشمار میرود.
نظر شما