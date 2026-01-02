جمع آوری ۲۰۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زهک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر حبیبی فر فرمانده انتظامی شهرستان زهک، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان زهک اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۰۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۹ نفر سارق دستگیر و تعداد ۲۰ دستگاه خودرو، ۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف و حادثه ساز نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی زهک تصریح کرد؛: کشف تعداد ۷ قبضه سلاح جنگی و۲ قبضه سلاح شکاری نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.