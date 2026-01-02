  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

جمع آوری ۲۰۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زهک

زهک - در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، تعداد ۲۰۹نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در شهرستان زهک جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر حبیبی فر فرمانده انتظامی شهرستان زهک، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان زهک اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۰۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۹ نفر سارق دستگیر و تعداد ۲۰ دستگاه خودرو، ۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف و حادثه ساز نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی زهک تصریح کرد؛: کشف تعداد ۷ قبضه سلاح جنگی و۲ قبضه سلاح شکاری نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.

