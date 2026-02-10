حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از فردا (چهارشنبه) با وزش بادهای نسبتا شدید جنوبی و تداوم آن تا روز شنبه، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند، همچنین در این مدت غبار محلی و مه صبحگاهی نیز در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد.

وی افزود: روز شنبه احتمال بارش خفیف باران در مناطق شمالی و ارتفاعات شرقی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، در ابتدا شمال غربی به‌تدریج جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت، از فردا روی دریا ۱۴ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از فردا ۱۲۰ تا ۲۱۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.