رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چرایی حذف سایپا از لیگ برتر والیبال و پشت پردههای آن گفت: این بدهی از نظر حقوقی مربوط به فصل قبل است. تمام بازیکنان تیم اقاله کردند و چک گرفتند. چکها برگشت خورده اما از نظر قانونی هیچ ارتباطی به فصل جدید ندارد. این یک نوع مغلطه است که فدراسیون والیبال مطرح میکند. از این نظر که بازیکن چک گرفته و پس از اینکه پاس نمیشود، به مرجع قضایی مراجعه میکند حکم میگیرد و فرض کنید براساس دستور قاضی اموال توقیف میشود. این کاملا قانون است چون بازیکن وقتی چک میگیرد در واقع اقاله میکند و هیچ ربطی به امسال ندارد.
وی گفت: وقتی بازیکن اقاله کرده و چک گرفته، اگر به دلایلی نقدینگی نبوده و چک برگشت خورده است.به مرجع قضایی مراجعه میکند و طبق دستور قاضی اموال توقیف میشود الان این موضوع چه ارتباطی به فصل جدید دارد. طبق نامه فدراسیون والیبال بازیکنان ۵۵ درصد پول خود را دریافت کردند اما بدهی که الان وجود دارد برای فصل قبل است و ارتباطی به این فصل ندارد. هر چند که بازیکنان فصل قبل حق دارد که براساس چکی که در اختیار دارند شکایت کنند و به دنبال حق و حقوق خود باشند، قاضی هم هر دستوری بدهد ما ملزم به اجرای آن هستیم اما این موضوع چه ارتباطی به قراردادهای فصل جاری دارد. بازیکنان فصل گذشته هیچ کدام الان در تیم ما نیستند.
مدیرعامل باشگاه سایپا عنوان کرد: در تاریخ ۲۹ دی ما نامهای ارسال کردیم و از ۵ بازیکنی که با تیمهای دیگر تمرین میکنند استعلام گرفتیم. در حالی که این بازیکنان ۵۵ درصد پول خودشان را از ما گرفتند و تمرین کردن آن بازیکنان با تیمهای دیگر تخلف است. کمیته انضباطی در رای که برای ما صادر کرده نوشته بود: طبق آیین نامه فدراسیون والیبال این باشگاه پرداختهایی ۵۵ درصد را در نیم فصل انجام داده بنابراین طبق بررسیهای صورت گرفته درخواست بازیکنان نامبرده برای اعلام بازیکن آزاد رد میگردد. رای صادره ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل استیناف خواهد بود، ولی الان با گذشت ۱۵ روز هنوز رای استیناف نیامده است.
زارعی گفت: چگونه است این بازیکنان برای تیمهای دیگر بازی میکنند. اینکه خلاف حکم صادر شده از سوی فدراسیون والیبال است. این حکم را کمیته انضباطی داده و امضای دبیرکل پای آن است،چگونه است که هنوز رای استیناف نیامده اما بازیکنان در تیمهای دیگر مشغول بازی شدند؟ نکته دیگر این است که بازیکنان پس از دو بازی از نیمفصل گذشته، بدون حکم انضباطی و بدون استیناف از باشگاه جدا شوند در صورتی که پول خود را دریافت کرده بودند. این در تضاد با قوانین خود فدراسیون است.
مدیرعامل باشگاه سایپا در پاسخ به اعتراض به تأخیر پرداختها توضیح داد: ما وجه بازیکنان را بر اساس نظر رئیس سازمان لیگ و پس از تعطیلات بانکها و هماهنگیهای لازم واریز کردیم. ضمن اینکه قوچان نژاد در مصاحبه ای تصویری اعلام کرد که هیچ بازیکنی از سایپا حق ندارد برای تیم دیگر بازی کند، اما چطور مهرداد شیبانی برای تیم استقلال گنبد بازی کرد. این مسائل کاملا در تضاد است.
وی در واکنش به این موضوع که طبق گفته رئیس سازمان لیگ بازیکن سایپا رای کمیته انضباطی داشته است، گفت: رای کمیته انضباطی آیا نباید به باشگاه ابلاغ شود. مگر باشگاه یک سمت موضوع نیست. چگونه است که الان برای این ۵ بازیکن برای ما رای کمیته انضباطی صادر شد اما چرا رای کمیته استیناف صادر نشد؟ ما امسال تیمی تشکیل دادیم با یک مربی جوان و با انگیزه و با هزینه بسیار کمتر نسبت به سال قبل. قبل از این اتفاقات ۳ پیروزی داشتیم و هم امتیاز با تیم نهم جدول بودیم. اگر برابر قانون به ما اجازه میدادند که بازی میکردیم قطعا این تیم جوان با نصف هزینه سال گذشته جزو هشت تیم قرار میگرفت. حذف سایپا و مشکلات قانونی و اجرای نادرست قوانین، حق باشگاه و بازیکنان و مربیان را نادیده گرفته است.
زارعی تصریح کرد:من براساس مستندات خودشان این موضوع را پیگیری کردم و به وزیر ورزش نامه زدم.قطعا هم از طریق مراجع قانونی داخلی و بینالمللی حتما این موضوع را پیگیری میکنیم. این موضوع خیلی بدی است که در بین مسابقات ما تا به این اندازه تخطی از قانون داشته باشیم. متأسفانه شاهد بودیم که بازیکنان بدون رعایت روند قانونی و قبل از رای استیناف، به تیمهای دیگر رفتند.همه این مسائل نشان میدهد تا تعمدی در کار است تا به باشگاه سایپا ضربهای وارد شود، یا اینکه بی توجهی و سهل انگاری باعث میشود مستندات نادیده گرفته شود. ضمن اینکه باشگاه سایپا به بازیکن سازی معروف است و همه میدانند امسال وضعیت اقتصادی در صنعت خوب نیست.
وی گفت: اگر هم طلبی به تأخیر افتاده تحت تاثیر این اتفاقات بوده و حق دارند کسانی از این موضوع ناراحت باشند.ولی این اتفاق افتاده ولی نباید حق بدیهی باشگاه را نادیده بگیریم و به سرمربی و بازیکنان ظلم کنیم.
