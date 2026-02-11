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۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

قدردانی استاندار تهران از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

قدردانی استاندار تهران از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تهران- استاندار تهران از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و سرمایه اصلی مسئولان را اعتماد مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در پیامی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«مردم شریف و سرافراز استان تهران؛ حضور پرشور، آگاهانه و باشکوه شما در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، جلوه‌ای روشن از وحدت، بصیرت و وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و بار دیگر اقتدار ملی را در برابر نگاه جهانیان به نمایش گذاشت.

اینجانب به‌عنوان خادم مردم، در برابر این همه نجابت، صبوری و همراهی صادقانه سر تعظیم فرود می‌آورم و این حضور ارزشمند را سرمایه‌ای بزرگ برای استمرار مسیر خدمتگزاری می‌دانم، بی‌تردید، اعتماد و همراهی مردم، مهم‌ترین پشتوانه مسئولان در مسیر رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی شهروندان است.

ما خدمتگزاران ملت، خود را موظف می‌دانیم با تلاش مضاعف و پاسخگویی، در جهت تحقق مطالبات به‌حق مردم گام برداریم و قدردان این اعتماد گرانسنگ باشیم.

از ملت فهیم و انقلابی که با حضور خود شکوه این روز تاریخی را رقم زدند، صمیمانه سپاسگزارم و توفیق خدمت هرچه بیشتر به مردم بزرگوار را از خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
۲۲ بهمن ۱۴۰۴»

کد مطلب 6746710

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