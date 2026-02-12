به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان صنایع دستی و گردشگری و سرمایه گذاران این‌حوزه در سمنان به میزبانی استانداری از افتتاح موزه مرکزی سمنان تا دهه فجر ۱۴۰۵ خبر داد.

وی افزود: تمام اشیای تاریخی و گرانبهایی که در سراسر کشور به خصوص تهران به نام سمنان در موزه ها نگهداری می شود هم به این موزه باز گردانده خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه کاروانسرای سمنان نیز تجهیز و راه اندازی خواهد شد، گفت: تلاش داریم کاروانسرای سمنان به موزه مردم شناسی بدل شود.

صالحی با بیان اینکه همه این اقدامات در راستای راهبرد تقویت زیرساخت هویتی استان سمنان صورت می گیرد، بیان داشت: برای برندسازی گردشگری استان می بایست اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت برنامه توسعه اشتغال گردشگری را نیز دنبال می کند، افزود: افزایش اشتغال گردشگری از یک میلیون و ۶۰۰ هزار به دو میلیون در برنامه قرار دارد.

وزیر میراث فرهنگی همچنین مبلغ مورد نیاز برای مرمت آثار تاریخی کشور را ۳۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف برنامه ریزی تدریجی یک گام ضروری است.

صالحی امیری از شناسایی بالغ بر یک میلیون آثار میراثی در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد ۴۰ هزار اثر به ثبت رسیده که نگهداری از همه آن ها بودجه و اعتبار زیادی را می طلبند.

وی با اشاره به اینکه هشت و میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر برای سال جاری هدف گذاری شده بود، ابراز داشت: متاسفانه برخی تحولات منطقه ای این آمار را تحت تاثیر قرار داد که امیدواریم با دیپلماسی فعال منطقه ای بتوانیم به این مسیر باز گردیم.