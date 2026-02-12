سولاف فواخرجی بازیگر فیلم «سرزمین فرشته‌ها» که با زبانی جهانی ساخته شده است درباره پرداختن به مساله فلسطین و غزه در این فیلم به خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر قضیه فلسطین دوباره برجسته و مطرح شده است. بعد از اینکه تلاش کردند حواس ها را از این حقیقت پرت کنند ولی در ماه‌های اخیر این موضوع بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته است. پس از تلاش‌هایی برای انحراف اذهان از حقیقت فلسطین، اکنون بار دیگر این مسئله بر سر زبان‌ها افتاده و بازتاب گسترده‌ای یافته است.

وی اضافه کرد: در این شرایط قطعاً ما به عنوان اشخاصی که امکان دارد صدای ما به افراد بیشتری در دنیا برسد، باید در مورد این قضیه صحبت کنیم چون در نهایت قضیه حقیقت و کودکان است. وقتی بحث کودکان در میان است حتماً باید صحبت شود؛ چون این ماجرا دیگر قضیه سیاسی نیست، یک قضیه انسانی و عاطفی است.

این بازیگر جهان عرب درباره فضای فیلم که چقدر می تواند مخاطب را درگیر کند، اظهار کرد: به دلیل استانداردهای بالایی که این فیلم دارد و خوش‌ساخت بودنش، فکر می‌کنم و امیدوارم این فیلم همزمان هم در جهان عرب، هم در عرصه بین‌الملل مطرح شود. فکر می‌کنم این فیلم قابلیت دارد که در واقع صدای فلسطین باشد.

سولاف فواخرجی درباره فیلمنامه «سرزمین فرشته‌ها» و اینکه خودش چقدر تحت تاثیر قصه قرار گرفته است، بیان کرد: قصه و ماجرایی ها را که در فیلم دیدیم، واقعیتی بود که مردم در فلسطین با آن زندگی می‌کنند. این تأثیرپذیری از فیلم و قصه را ما حتی قبل از اکران و زمان تصویربرداری هم داشتیم. در هر حال فیلم درباره عواطف انسانی صحبت می‌کند. من وقتی سناریو و فیلمنامه را خواندم، خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، مخصوصاً از آن زاویه دیدی که تهیه‌کننده و کارگردان به مسئله نگاه می کردند.

وی درباره این فیلم و نگاه جهانی آن تصریح کرد: در طول این پروژه ما همه‌ به کارمان ایمان داشتیم؛ به آن هدفی که به خاطرش جمع شده بودیم و کار می‌کردیم و می‌دانستیم که این خستگی به خاطر مردم غزه و فلسطین است.

سولاف درباره تماشای فیلم در جشنواره فیلم فجر و در خانه جشنواره بیان کرد: فیلم را وقتی در ایران دیدم خیلی احساسات چندگانه‌ای داشتم، در حدی که در چند سکانس اصلا فراموش کردم که من بازیگر این فیلم هستم.

این بازیگر در پایان بیان کرد که همچنان آرزو دارد با ایران در پروژه‌های سینمایی همکاری کند.

سولاف فواخرجی روز ۲۲ بهمن و در مراسم اختتامیه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر در تالار وحدت، جایزه ویژه هیئت داوران در بخش بهترین نقش اول بازیگری زن را دریافت کرد.