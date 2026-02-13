به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان می‌توانند از روز شنبه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه (۲۷ بهمن) یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط که در سامانه salecars.ir اعلام شده است، با عنوان «خودرو وارداتی» به‌صورت وکالتی درآورده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند.

گفتنی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان یادشده نسبت به وکالتی کردن حساب اقدام کنند، امکان ثبت‌نام نخواهند داشت و سامانه در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

لازم به ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز سه‌شنبه (۲۸ بهمن) امکان ورود به سامانه به نشانی salecars.ir و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان فراهم خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی

۱. شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند در تمامی فروش‌ها، ضوابط و روش‌های مندرج در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.

۲. مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط باشد. هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا دریافت وجه اضافی یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده را در پی خواهد داشت.

۳. متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را به‌طور کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد به‌منزله پذیرش کامل شرایط تلقی می‌شود و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.

۴. این اطلاعیه مطابق با مجوزهای شماره ۷۱۵۳۹۱۷، ۷۱۲۷۵۷۲ و ۷۲۰۰۷۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. شایان ذکر است قیمت‌های قطعی اعلام‌شده از سوی شرکت‌های واردکننده مطابق با مصوبه هیأت محترم وزیران و تصمیمات اتخاذشده از سوی ناظران و سیاست‌گذاران حوزه خودرو بوده و نظارت‌های پسینی توسط سازمان‌های ذیربط مطابق قانون انجام خواهد شد.

۵. مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی بر عهده شرکت‌های واردکننده خودرو بوده و سامانه عرضه خودروهای وارداتی مسئولیتی در این حوزه ندارد. گفتنی است سکوی عرضه خودروهای وارداتی صرفاً محلی برای نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه (مندرج در بند شماره ۴) است و این سکو هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص قیمت خودروهای ارائه‌شده ندارد.

۶. کاربرانی که نسبت به وکالتی‌سازی حساب بانکی خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبت‌شده در پایگاه اطلاعاتی بانک، وارد سامانه شوند.

لازم به توضیح است که به‌منظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت. چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبت‌شده در بانک دسترسی نداشته یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است داشته باشد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اصلاح یا به‌روزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام کند.

بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.