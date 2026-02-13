جعفرزاده: حضور آگاهانه مردم در ۲۲ بهمن، پیام روشنی به دشمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های نماز جمعه اصلاندوز اظهار کرد: ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم بزرگ ایران با حضور ده ها میلیونی در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمن ثابت کرد که در خط مقدم دفاع از میهن اسلامی می باشند.
وی اضافه کرد: امروز لازم میدانم با تمام وجود از حضور آگاهانه، دشمنشکن و مسئولانهٔ شما مردم مؤمن و بصیر در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن تشکر کنم؛ حضوری که نه یک حرکت احساسیِ گذرا، بلکه بیانی عقلانی از وفاداری به هویت، استقلال و آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
امام جمعه اصلاندوز گفت: شما مردم با قدمهایتان معادلههای غلطِ بدخواهان را بههم زدید و بار دیگر نشان دادید که پیوند ملت با ارزشهایش، پیوندی زنده و پویا است. حضوری که پیامش روشن بود: این ملت، با همهٔ نقدها و مطالباتش، در لحظههای سرنوشتساز صاحب صحنه است.
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی خاطر نشان کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد حذف ارز ترجیحی همراه با پرداخت مستقیم یارانه، دستکم در کوتاهمدت توانسته شوک هزینهها را برای بخش بزرگی از خانوارها مهار کند.
جعفرزاده افزود: بیشترین منفعت نصیب دهکهای پایینتر، بهویژه دهکهای اول تا ششم شده است. برای این گروهها، یارانه دریافتی حتی اندکی بیش از افزایش هزینه برآورد میشود. در مقابل، دهک دهم بیشترین زیان را متحمل شده و دهک نهم نیز در مرز تعادل قرار دارد.
خطیب جمعه اصلاندوز افزود: نتایج فعلی را باید «موقت» دانست؛ تصویری اولیه که ممکن است با انتشار دادههای جدید اصلاح شود. احتیاط در تفسیر این اعداد، شرط لازم برای تحلیل مسئولانه است.در این چارچوب، افزایش هزینه کل خانوار شامل دو بخش میشود و فشار مستقیم خوراکیها و فشار غیرمستقیم سایر کالاها و خدمات. افزایش قیمت کالاهای اساسی معمولاً محدود به همان اقلام باقی نمیماند.
وی گفت: برای دهکهای اول تا سوم، خوراکیها بخش بزرگی از بودجه ماهانه را میبلعند. در مقابل، برای دهکهای بالا، این سهم کمتر است و افزایش قیمت خوراکیها ضربه کوچکتری به کل هزینهها وارد میکند.
جعفرزاده افزود: همین تفاوت ساختاری، اهمیت هدفگیری دقیق یارانهها را برجسته میکند.در نهایت، میتوان گفت یارانه جدید فعلاً نقش یک «مُسکّن مالی» را ایفا کرده است. اینکه آیا این مُسکن به درمان پایدار منجر خواهد شد یا صرفاً زمان خریده است، پرسشی است که پاسخ آن در آمارهای آینده و کیفیت تداوم سیاستها روشن خواهد شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز ضمن گرامی داشت قرار گیری در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: سالکان، سالشان از رمضان آغاز میشود. وقتی سالک صالح در پایان سال، یعنی در ماه شعبان حساب سالی، یعنی سود و زیان و عملکرد یکسال گذشته خود را بررسی میکند، بهخوبی قصور و تقصیر خود را درمییابد. مناجات شعبانیه نیز مناسب آخرین ماه سال و متناسب با این حال سالک است.
وی بیان کرد: قاعدتاً اولین و مهمترین کار در پایان سال سلوکی، توبه است. توبه انسان همواره میان دو توبه الهی است؛ تا لطف خدا شامل بنده نشود و او را بیدار نکند، وی توبه نخواهد کرد و بنده پس از مشمول لطف حق شدن، به طرف خدا بازمیگردد. در مناجات شعبانیه به خدا عرض میکنیم که من در خواب بودم و قدرت رها شدن از بند معصیت را نداشتم، مگر هنگامی که تو مرا بیدار کردی.
جعفرزاده افزود: خدای متعال بهصورت حصر (انما) عهد کرده است که توبه گنهکار را بپذیرد. ولی دو قید و شرط اساسی لازم است: گناه از سر جهل و تسریع در توبه. بر این اساس، کسانی که نه از روی لجاجت و عناد بلکه به جهت جهالت و جاذبهها یا دافعههای طبیعی گناه کنند، اگر تا قبل از زمان احتضار توبه کنند، خداوند بر خود لازم کرده است که توبه آنان را بپذیرد و افزون بر آن به قبولی توبه آنها نیز وعده میدهد.
وی گفت: در خصوص ماه مبارک رمضان ذکر یک نکته خطاب به مسئولین و بازاریان بسیار ضرورت دارد؛ مشکلات اقتصادی و دشواری های معیشتی که به فضل الهی و به کوری چشم دشمنان حتماً حل خواهند شد.
خطیب جمعه اصلاندوز گفت: بر کسی پوشیده نیست در اینجا از بازاریان عزیز می خواهیم تا حد امکان انصاف را معاملات و تجارت های خود در اولویت قرار دهند و با خدا معامله کنند هرچند که اکثریت غالب بازاریان ما به همین منوال هم عمل می کنند.
وی اضافه کرد: از طرفی مسئولین هم با نظارت های مستمر و جدی عرصه را برای جولان آن دسته از سودجویانی که از شرایط موجود سوء استفاده کرده و سختی مشکلات اقتصادی بر دوش مردم بزرگ و غیور ما را مضاعف می کنند ، ببندند و اجازه ندهند این متخلفان با تخلف های خود معیشت مردم را دچار صدمه نمایند.
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